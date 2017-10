Restringe EE.UU. ingreso de flores y prohíbe frutas mexicanas por Día de Muertos

Aduanas y Protección Fronteriza recordó la prohibición del ingreso de ciertas flores y frutas, principalmente cítricos, para evitar plagas que afecten la flora estadounidense

Laredo, Texas.- Aduanas y Protección Fronteriza recordó la prohibición del ingreso de ciertas flores y frutas, principalmente cítricos, para evitar plagas que afecten la flora estadounidense, con motivo de que mexicanos que radican en el sur de Texas celebran con altares el Día de Muertos, informó el director de Operaciones Terrestres, David P. Higgerson.



De esta manera se pueden contener plagas y enfermedades dañinas, como la enfermedad del enverdecimiento de los cítricos.



"Nuestros oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y especialistas en agricultura son la primera línea de defensa del país contra las plagas y enfermedades que podrían infligir daños graves a la agricultura estadounidense", dijo.



"En esta época festiva del año, queremos recordar a los viajeros con anticipación que la vegetación ornamental como el jazmín anaranjado y ciertos cítricos están prohibidos para que no haya sorpresas en la frontera", añadió.

Un tipo común de vegetación ornamental conocida como murraya o jazmín naranja se usa a menudo en la construcción de altares.



Murraya es una planta huésped del psílido asiático de los cítricos, Diaphorina citriKuwayama, un insecto que puede transmitir la enfermedad del enverdecimiento de los cítricos y, por lo tanto, se le prohíbe el ingreso a los Estados Unidos.



El enverdecimiento de los cítricos, también conocido como "huanglongbing", es una enfermedad causada por una bacteria que puede infectar la mayoría de las variedades de cítricos y algunas plantas ornamentales (como el jazmín anaranjado); esta enfermedad se detectó por primera vez en EU en 2005 en el estado de Florida, condado de Miami-Dade.



Según el Departamento de Agricultura (USDA), la enfermedad ha afectado seriamente la producción de cítricos en India, Asia, el sudeste de Asia, la Península Arábiga y África.



Los cítricos que están prohibidos de importación personal incluyen los siguientes: naranjas, pomelos, mandarinas, naranjas agrias y limas dulces. Otras frutas populares que también están prohibidas incluyen guayabas, mangos, melocotones y granadas.



No declarar esos artículos agrícolas prohibidos también puede resultar en multas. Las sanciones por importaciones personales de artículos agrícolas no declarados y prohibidos, dependiendo de la gravedad de la infracción, pueden ser de mil hasta más de 250 dólares en embarques comerciales.







