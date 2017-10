Torpeza dejaría sin recursos a víctimas del delito en Tamaulipas

Por: HT Agencia El Día Miercoles 25 de Octubre del 2017 a las 16:33

Autor: Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Sería una torpeza que por no terminar la instalación de la Comisión Estatal de Víctimas el Instituto carezca de los recursos suficientes para ser un órgano autónomo e independiente, señaló el presidente del Colectivo de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidos en Tamaulipas, Guillermo Gutiérrez Riestra.



Dijo que les preocupa que hasta ahorita no se ha instalado, pues eso quiere decir que no se autorizará un presupuesto acorde a las necesidades del Instituto de Víctimas del Delito en el Estado, de ahí que buscan una audiencia con el presidente del Congreso, Carlos García González.



“No se ha elaborado ni el reglamento ni se ha electo al consejo consultivo, había plazos y fechas que ya se cumplieron, es algo rapidísimo se puede hacer en unos días”, indicó.



Mencionó que si el presupuesto de la Oficina del Gobernador es de 100 millones de pesos “debería de ser algo parecido, dado el asunto más importante que tener una oficina que atender todas las víctimas, al parecer este año nada más se le autorizó ocho millones de pesos, con eso no pagamos ni los ataúdes de tantos muertos en Tamaulipas”.



“Tenemos la ley de victimas más antidemocrática del país, nosotros lo hemos denunciado, porque en el aspecto democrático que existe los colectivos y las víctimas participan directamente ahí”, comentó.



Señaló que la comisionada fue electa por el gobernador cuando en otros estados es propuesta por los colectivos, “y bueno también lo constituyen el Sistema estatal de Víctimas que incluye incorporar a todas las oficinas y dependencias de Gobierno, para que sean corresponsables en atención a las víctimas”.



Finalmente puntualizó que el sistema estatal de protección a periodistas y recursos humanos tiene que ver nada más con medidas de seguridad pues no son recursos monetarios, “por ejemplo a varios de nosotros tenemos un sistema de cámaras, vigilancia, un botón de pánico por llamarle así que son los que se utilizan, esa es toda la seguridad por parte de la Secretaría de Gobernación y en área local algunos tenemos escoltas”.