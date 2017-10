Empieza mal Margarita con las firmas

Por: Ana Luisa García El Día Martes 24 de Octubre del 2017 a las 22:27

Pese a que diferentes encuestas dan un importante posicionamiento a Margarita Zavala y la ubican en 2º lugar de las preferencias electorales, solo superada por Andrés Manuel López Obrador, el calvario de la recolección de firmas de la primera semana no es todo lo alentador que se hubiera esperado para la ex Primera Dama. Sin embargo, es entre las candidaturas independientes a la Presidencia de la República la No. 1, al obtener 13,0031 apoyos, muy pocos si tomamos en cuenta que la meta diaria es de 7,222 anuencias ciudadanas.

Lo logrado en una semana por Margarita no cubre ni siquiera lo correspondiente a dos días, que serían 14,444. Esto no quiere decir que no alcance su objetivo, porque ahora está en la etapa de incorporar a simpatizantes que deseen ser sus gestores en la recolección de firmas, a los que habrá que capacitarlos en el manejo de la aplicación que deben operar desde un celular, tablet o computadora. Porque es obligatorio, esta vez no se recibirá nada en documentos, todo será digital, salvo ciertas zonas donde no llega el Internet.

EL BRONCO NO CUBRE ESPECTATIVAS.- La cuestión es que los independientes que califican en los 5 primeros lugares, son después de la señora Zavala en número decreciente de firmas los siguientes:

En 2º lugar María de Jesús Patricio, representante del Consejo Indígena con 4,734 apoyos; 3º Armando Ríos Piter 2,899; en el 4º el aun gobernador de Nuevo León, “El Bronco” Jaime Rodríguez Calderón con penoso 2,663; en el 5º lugar Pedro Ferriz de Con sólo alcanzó 2,214, en conjunto con lo obtenido por Margarita, logran 25,541 apoyos en una semana.

Hay mucha efervescencia política en la modalidad de candidaturas independientes, pero no parece tarea fácil la recolección de firmas. Sin embargo es obvio que el recurso de la aplicación en estos primeros días, junto con la integración de un equipo de gestores, también habilitado en ese proceso tecnológico, es el cuello de botella que en las primeras semanas no permitirán un arranque en primera como debiera ser.

El verdadero despegue lo estaremos viendo después de los primeros 20 días, que son muchos para los candidatos a diputados federales que sólo tienen 60 para recabar las rubricas de simpatizantes; serán menores los efectos para senadores que disponen de 90 días, así como los presidenciables con 120 días.

Al respecto en Tamaulipas este miércoles el IETAM estará haciendo la presentación oficial de la “Aplicación Móvil Obtención del Apoyo Ciudadano”, que estará a cargo de la Mtra Tania Gisela Contreras López, Presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento al Procedimiento de Postulación y Registro de las Candidaturas Independientes. Ella será en un momento dado la que podrá asesorar y dar asistencia en el tema a los candidatos y a sus representantes, de acuerdo a las reglas previstas en este procedimiento.

A nivel nacional los candidatos Margarita Zavala y Pedro Ferriz se quejaron de tener problemas con la aplicación, que quizá no sea por fallas de la tecnología, sino por la carencia del adiestramiento oportuno.

Como quiera que sea, las cosas no pintan tan fácil para los candidatos independientes a la Presidencia de la República. Ni siquiera El Bronco con todo el poder que le da gobernar un estado, presentó números muy bajos. Cierto que los apoyos tienen que provenir de más del 50 % de las entidades, son 31 estados y la Cd. de México, por eso no está clara la interpretación, unos dicen que 16 estados, que efectivamente son más del 50 %; otros se refieren a 17, que sería también más del 50 % de las entidades al tomar en cuenta la capital del país.

Desde luego no será un día de campo para quienes eligieron protagonizar esta aventura de sueño presidencialista.

ALMARAZ OTRA VEZ A TOCAR PUERTAS.- El alcalde de Victoria sabe la importancia de permanecer cerca de los legisladores cuando se está en plena antesala de definir el Presupuesto de Egresos de la Federación; darle seguimiento a los planteamientos que con oportunidad realizó ante los diputados federales de Tamaulipas y que hoy luego del sismo, habrá una reorientación en base a prioridades, por eso Oscar Almaraz viaja a la Cd. de México para hacer sentir su presencia en San Lázaro.

No basta entregar proyectos y hacer encargos, no hay como insistir. De ahí el proverbio popular, “niño que no llora, no mama”. Si se quiere lograr algo, hay que pretenderlo, solicitarlo repetidas veces, la psicología social nos enseña que muchas cosas se logran por cansancio, por insistencia, y en esas está Almaraz, solo así podrá cumplir los retos que se ha fijado y los compromisos formulados a los victorenses.

UAT APOYA A GRUPOS VULNERABLES. Una vez más quedó confirmado el interés de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por participar en actividades orientadas a transformar la sociedad, con la aportación de asesoramiento por parte de docentes e investigadores, así como de la práctica profesional de estudiantes. Así quedó asentado en la concertación de un nuevo convenio, en este caso con el municipio de Altamira.

La UAT y el Ayuntamiento establecieron compromisos en beneficio de ambas instituciones y sobre todo de la comunidad, así lo plasmaron en un convenio marco, donde se asienta como punto de referencia, la participación de alumnos de la casa de estudios en diferentes áreas del municipio donde destacan acciones de asistencia social a los grupos vulnerables.

La máxima Casa de Estudios de Tamaulipas se ha esforzado en llevar a cabo programas y proyectos de investigación académica, de extensión y vinculación con el sector público, particularmente con los municipios que es la institución más cercana a la sociedad.

En la agenda convenida por ambas partes figura el apoyo a través de asesoría y capacitación en las áreas de servicio del municipio, con el propósito de hacerlos más eficientes en su atención a los ciudadanos. El Secretario de Vinculación, maestro Bernabé Nakashima, dejó constancia del interés del rector Enrique Etienne Pérez del Río de que la universidad se mantenga cercana a la comunidad y los municipios, son un vínculo importante para ese propósito.

En la firma del protocolo la alcaldesa Alma Laura Amparan reconoció la aportación de la UAT a la sociedad de la zona sur, particularmente la altamirense. No está de más comentar que el Secretario de Vinculación arribó a la sala de Cabildo acompañado con funcionarios universitarios del Campus Tampico-Madero que estarán directamente involucrados en la encomienda de apoyo al Ayuntamiento, es el caso del coordinador de Difusión Cultural, Juan Carlos Barroso Gómez; del Secretario Académico, Pablo de Jesús Ortega Sobrevilla; Jaime Square Wilburd, secretario de Investigación y Postgrado de la UAT, entre otros.