Ha cometido PAN más errores en un año de Gobierno en Tamaulipas: Sergio Guajardo

Ha tenido más descrédito que nuestro partido en más de 80 años, nos rebasaron por la derecha y nos adelantaron por mucho, comentó el dirigente del PRI en Tamaulipas, Sergio Guajardo Maldonado

Por: Primitivo López/Nuevo Laredo El Día Martes 24 de Octubre del 2017 a las 22:01

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas, Sergio Guajardo Maldonado durante una conferencia de prensa en Nuevo Laredo

Autor: Adrián López García

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- “El actual Gobierno estatal del Partido Acción Nacional (PAN), en un año ha cometido más errores y ha tenido más descrédito que nuestro partido en más de 80 años, nos rebasaron por la derecha y nos adelantaron por mucho, comentó el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas, Sergio Guajardo Maldonado.

Esta fue la respuesta que dio durante una conferencia de prensa en Nuevo Laredo a la pregunta de que por qué cree que en 2018 va a tener triunfos, de que el ciudadano va a votar y confiar en el PRI cuando arrastra un caudal de descrédito, de hartazgo, con el presidente de la República Enrique Peña Nieto bajo sospecha de haber recibido dinero de Odebrech, con los ex gobernadores en la cárcel, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores.

Y abundó: “Yo creo que el factor unidad, el factor partido, el factor de los cuadros políticos que tenemos, además del descrédito del actual Gobierno, tanto local como estatal (PAN) seguramente nos habrá de ayudar a recuperar parte del territorio que perdimos el año pasado”, dijo.

¿Entonces va a basar su campaña de descrédito?, le preguntaron.

“No, no, no, no estamos hablando de campaña de descrédito, estamos hablando de la integración de nuestras estructuras, cada quien tiene que hablar de lo que le toque. Al partido lo que le toca es armar sus estructuras, conservar la unidad, afinar lo que es la estrategia electoral hacia el 2018”, respondió.

“El compañero de lo que hablaba es por qué estoy tan confiando en ganar en 2018. Estoy confiando por lo que estamos haciendo y bueno el señor también hablaba del descrédito del partido y yo lo que decía es que ese descrédito de más de 80 años, en un año el actual Gobierno, pues nos rebasó y por mucho, al descrédito, yo nunca dije que será una campaña basada en descrédito, es una campaña basada en la propuesta, la integración de estructuras y de cuadros para efecto de competir en 2018, cada quien hace la parte que le toca”, expuso Guajardo Maldonado.

Se le insistió sobre el descrédito para el actual Gobierno estatal panista.

“Bueno, los índices de inseguridad que en gran medida, en los últimos años, desde que empezó la guerra de Calderón, guerra que no supo donde se metió y que nos metió a todo el país en un proceso de violencia que no teníamos y que inició, hay que recordar en el Gobierno panista de Felipe Calderón, hay que decirlo con todas sus letras”, citó.

Continúo: “Antes de iniciada esa guerra de Calderón el país era otro. Esa guerra que inició Felipe Calderón y que de alguna forma se fue recrudeciendo en este último año en Tamaulipas tuvo el más alto índice en todos los factores que tienen que ver con la seguridad”.

DIRIGENTES MUNICIPALES, POR DESIGNACION

Guajardo Maldonado confirmó que al estar ya en marcha el proceso electoral no se puede realizar una elección para los dirigentes municipales, por lo que será facultad de la Dirigencia Estatal, previo acuerdo con la Nacional, designar a la persona.

También dijo que ya se definió el proceso de selección de candidatos a presidente de la República y senadores, pero está pendiente el de diputados federales y presidentes municipales con su respectivo Cabildo.

LOS RECICLADOS

Con respecto a la lista que contiene nueve nombres de políticos priistas viables a la Senaduría, entre ellos Baltazar Hinojosa quien no ganó la gubernatura, se le cuestionó el por qué el PRI insiste en “reciclar” esos personajes como si no hubiera más políticos capacitados, “caras nuevas” para el electorado.

“Para ser candidato al Senado obviamente requieres haber dado una paseadita por todo el Estado, no puedes tener un candidato nuevo, de tal Municipio que le tengas que regalar un GPS para que recorra el Estado, o sea, deben ser para el Senado gente que previamente haya recorrido el Estado, que conozca los pueblos, que conozca las figuras políticas, que sepa con quien sentarse a platicar y en torno a caras nuevas, una de cada tres candidaturas va a ser para jóvenes menores de 35 años, allí vale la pena resaltar que el PRI es el único partido que marcó por estatutos esa posibilidad”, concluyó Guajardo Maldonado.

