Acampan hasta dos días para cobrar programas en banco de Altamira

La oficina se ubica sobre la calle Abasolo, la fila de personas llega hasta la esquina de la calle Matamoros y da vuelta, los ciudadanos han tenido que dormir ahí e incluso llegar de madrugada

Por: Carlos Juárez/Altamira El Día Martes 24 de Octubre del 2017 a las 17:23

Más de 100 personas han esperado hasta dos días afuera de un banco del centro de Altamira, con la intención de poder cobrar programas federales

Autor: Carlos Juárez

Altamira, Tamaulipas.- Más de 100 personas han esperado hasta dos días afuera de un banco del centro de Altamira, con la intención de poder cobrar programas federales.



La oficina se ubica sobre la calle Abasolo, la fila de personas llega hasta la esquina de la calle Matamoros y da vuelta.



Ahí han tenido que dormir e incluso llegar de madrugada, con el riesgo de ser víctimas de un delito.



Valentina Meza Ortega, residente del fraccionamiento Obeliscos, señaló que: "Hay gente que se queda de dos días, el trámite es muy lento, hay dos personas atendiendo yo tengo desde las seis de la mañana, hay gente que está desde las tres de la mañana y nadie pasa a vigilar”.



"Desde ayer o antier no han avanzado, es gente que no han salido, no nos dicen nada, unos cobran tres mil otros dos mil y feria, es poquito pero aquí está la gente", comentó.



Lo anterior se repetirá en el próximo pago de diciembre, debido a que: "Haz de cuenta que vamos a hacer fila porque las tarjetas están vencidas y las dan hasta enero”, concluyó.







Bamp