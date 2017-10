Violencia no debe estigmatizar a Tamaulipas: Segob

Por: HT Agencia El Día Lunes 23 de Octubre del 2017 a las 22:00

Autor: Rosalía Quinta

Reynosa, Tamaulipas.- La situación de violencia e inseguridad que se vive en la frontera principalmente en los municipios de Reynosa y Río Bravo son un fenómeno social que no debe estigmatizar la zona, afirmó el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Tamaulipas, Rabindranath Juárez Mayorquín.



Aunque en las dos últimas últimas semanas en ambos municipio se han vivido cruentos enfrentamientos entre civiles armados y elementos de corporaciones policiacas y militares, el funcionario dijo que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal en 2014, está funcionando gracias a la coordinación y trabajo de los tres órdenes de Gobierno.



"Se reconoce como un fenómeno social, no dejamos de reconocer que ha habido indicios de violencia pero también planteamos que desde que fue implementada la estrategia, se han tenido aseguramiento de bienes personas y que no se ha cejado en esa lucha y combate", señaló.



Afirmó que la presencia de elementos militares y policiacos en la zona son suficientes, y que están dando resultados, sin embargo reconoció que la violencia ha tenido "picos".



"Si se reconoce que hay vicios de inseguridad que tiene sus picos como un fenómeno social", expresó.



"Indistintamente de los picos de inseguridad que se han presentado y de los índices de violencia también, se han tenido buenos resultados y hemos avanzado en la estrategia", comentó.



Juárez Mayorquín afirmó que la estrategia de seguridad siempre está trabajando y no hay ningún esfuerzo en vano para recuperar la tranquilidad, no solo en la frontera sino en todo el Estado, y pidió que no se estigmatice a la zona como la única zona violenta, porque dijo que hay otros estados y ciudades que atraviesan la misma situación.



"Yo he destacado que no debemos estigmatizar la zona, hay otros estados y otras ciudades, no lo hacemos menos, lo destaco para que no se preste a ninguna mala confusión, pero hay estados y otras ciudades más violentas, no lo digo yo, estan también los reportes del sistema nacional de seguridad”.



Puntualizó que también comparte con los comunicadores “para que no sea un auto flagelo estigmatizarnos y de que vivimos en una sociedad muy vulnerada”.



“Sí, si tenemos ese fenómeno, lo subrayo, se reconoce que tenemos problemas pero también reconocemos que vamos a participar decididamente en la prevención, combate, pero vamos a hacerlo de cara a la sociedad y en coordinación a través de los tres órdenes de Gobierno".



Afirmó finalmente que la estrategia de seguridad implementada en el 2014 está dando resultados, ya que se han cumplido sus principales objetivos.



Cabe recordar que en mayo del 2014 el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chongo presentó la estrategia teniendo como prioridad tres ejes fundamentales



1.- Desarticular en su composición a las organizaciones delictivas.



2.- Sellar las rutas de tráfico ilícito de personas, armas y dinero.



3.- Garantizar instituciones locales de seguridad que sean suficientes, eficientes y confiables.