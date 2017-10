Venden transportistas de Ciudad Victoria concesiones hasta en 600 mil pesos

Se sienten acorralados, de ahí que muchos concesionarios estén “malbaratando” sus permisos, manifestó el dirigente de los micros verdes Ramón Hernández Manríquez

Por: Nora Hernández/Ciudad Victoria El Día Lunes 23 de Octubre del 2017 a las 19:45

La crisis que enfrenta el transporte público de pasajeros ha obligado a muchos concesionarios a vender “por debajo del agua” sus permisos, dijo el dirigente de los micros verdes en Ciudad Victoria, Ramón Hernández Manríquez

Autor: Nora Alicia Hernández

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La crisis que enfrenta el transporte público de pasajeros ha obligado a muchos concesionarios a vender “por debajo del agua” sus permisos, con montos que van desde los 300 mil hasta los 600 mil pesos según la ruta, dijo el dirigente de los micros verdes en Ciudad Victoria, Ramón Hernández Manríquez.



Manifestó que en la actualidad es elevado el costo de operación, pero además los concesionarios enfrentan los altos costos de mantenimiento, no ser sujetos a crédito y la negativa del Gobierno del Estado para incrementar las tarifas.



“Los concesionarios ya no quieren queso, quieren salir de la ratonera, no hay quien compre, no hay quien se quede con las unidades, el costo de operación es carísimo, Gobierno pide te involucres con el marco legal, con la amenaza de quitarte la concesión sino cumples”, expuso.



Advirtió que los transportistas no cuentan con un flujo de un millón de pesos o 750 mil pesos para comprar una unidad nueva, para poder estar dentro de la normatividad, pero además no tienen capacidad de pago por la falta de rentabilidad del servicio.



Dijo que se sienten acorralados, de ahí que muchos concesionarios estén “malbaratando” sus permisos, haciendo acuerdos para la venta entre particulares, “porque los empresarios no le van a entrar, Victoria no es rentable, ellos hacen negocios para ganar-ganar, no para perder”.



Hernández Manríquez explicó que hay rutas con unidades que están muy deterioradas, hasta el 50 por ciento de estas enfrentan daños en su carrocería y siguen operando, ante la necesidad de llevar un ingreso para el sustento de las familias.



Incluso algunas como la ruta de las Vegas, la Moderna y otras no pueden darse el lujo de sacar unidades, porque no se darían abasto para atender la demanda en ese sector.



oal