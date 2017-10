Reportan medusas en Playa Miramar de Madero

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Lunes 23 de Octubre del 2017 a las 13:19

Ciudad Madero, Tamaulipas.- La presencia de medusas se ha reportado en el área de bañistas de Playa Miramar, por lo que se está exhortado a los paseantes a evitar el contacto con ellas, informó la secretaria de Turismo en Madero, Malú Aranda Jiménez.



Señaló que el personal de limpieza se ha encargado de recoger a los invertebrados marinos, además recordó que esto es algo común en esta temporada del año, siendo el cambio del clima un factor importante.



"Tenemos el reporte de Protección Civil que están saliendo algunas medusas en Playa, a través de Protección Civil (PC) se ha emitido el exhorto a los bañistas para que no se les acerquen", explicó.



Añadió, “las cuadrillas de la Playa están recogiendo pertinentemente con los guantes y con equipo las medusas de la Playa".



Aunque no ha ocurrido un incidente mayor, manifestó que los guardavidas están al tanto y piden a la población no tocar a las medusas.



"Se están recogiendo estas medusas, que son un fenómeno natural que pasa en estos tiempos y pues que tengan precaución, principalmente por los niños", precisó Aranda Jiménez.



Puntualizó que “pasa por el clima, nosotros hacemos lo propio para que no vaya a ocurrir algo grave y pues exhortar a los turistas a que tengan precaución”.



