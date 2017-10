Sin intervenir PRI Tamaulipas en investigación contra “Geño”

Por: Nora Hernández/Ciudad Victoria El Día Lunes 23 de Octubre del 2017 a las 13:15

Autor: Baldemar Mijangos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no intervendrá en las investigaciones que se siguen contra el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, informó el dirigente estatal del tricolor Sergio Maldonado Guajardo.



Dijo que a pesar de que su situación legal a nivel local ha sido subsanada, ahora se sigue el proceso de la solicitud que el Gobierno de Estados Unidos ha hecho de extraditar al ex mandatario, asunto que está en manos de la Procuraduría General de la República (PGR).



Advirtió que así como han demandado a las autoridades de procuración de justicia que el caso del ex gobernador tamaulipeco no sea politizado, igual como partido no pueden involucrarse en la defensa de Hernández Flores.



“El Partido debe abstenerse de una participación que obstruya o entorpezca el trabajo que los abogados están haciendo”, precisó al indicar que en estos momentos el PRI está concentrado en el trabajo de preparación de la elección federal y local de 2018.



