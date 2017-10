Desencantados los tamaulipecos con los partidos políticos

Por: Nora Hernández/Ciudad Victoria El Día Domingo 22 de Octubre del 2017 a las 19:00

Autor: CDE del PRI Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En un ejercicio democrático el hecho que un ciudadano no quiera contender por un partido político es sano, los escenarios nacionales, incluso internacionales hablan de que la sociedad organizada se está manifestando, dijo la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Aída Zulema Flores Peña.



Dijo que hay un desencanto ciudadano hacia los partidos políticos y la política, de ahí que estén tomando importancia las candidaturas independientes.



“Quienes formamos parte de un Instituto político debemos acelerar el paso para recuperar el apoyo de la sociedad, ofertando políticas públicas eficientes y adecuadas a las necesidades”.



Advirtió que si como partido no entienden que la sociedad se está manifestando pueden sufrir nuevos descalabros.



A los políticos les ha ido mal al momento de ser calificados, porque no han sabido hacer contacto directo y enganchar a los ciudadanos con acciones de beneficio eficiente.



Aseguró que en el PRI están trabajando para acelerar el paso hacia el contacto social que es lo que están demandando los mexicanos en un escenario electoral, que seguramente llama mucho la atención a los votantes por la cantidad de ingredientes que se tienen para 2018.