La transparencia de Arsenio

Por: José Luis Castillo El Día Domingo 22 de Octubre del 2017 a las 18:26

El ex diputado local, Arsenio Ortega Lozano, hace eco de quienes señalan a ex funcionarios y dice que hay personas que los acusan públicamente de actos de corrupción; pero, lamenta que hasta la fecha a pesar de ello, no se haya iniciado ninguna investigación contra los ex titulares de Obras públicas, Manuel Rodríguez Morales y el Dr. Norberto Treviño García Manzo, por mencionarle algunos nombres.

Arsenio, es uno de esos “fuereños” que llegaron a Ciudad Victoria, de otra parte de la república, de aquí cerca, del vecino estado de Nuevo León; en la capital del Estado, encontró su manera más fácil de vivir junto a Alejandro Ceniceros, dueño del Partido del Trabajo, quienes se rolan los puestos y los cargos según los tiempos y sus conveniencias, aunque, esa es otra historia.

Lo cierto, es que muy mal se ve Ortega Lozano, cuando refiere “definitivamente hay que llamar a cuentas a ex funcionarios del Gobierno anterior que dejaron “cuentas mochas”, como Manolo o Norberto”, y es válido, pero ya se le olvidó a Arsenio, que él era representante popular, el sexenio pasado, uno más de los diputados que encabezaron la legislatura anterior y que tenía poder popular para llamarlos a cuentas, en tiempo y forma, pero no lo hizo.

“Tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata” y en este caso el ex legislador, se le olvida que fue un cómplice de lo que ahora acusa, si así fuera cierto, ahora tan fácil, desde la comodidad que le da su nuevo cargo, señala y exige que se llame a cuentas a quien dice, hizo mal uso de sus recursos, insisto, ¿Por qué no lo hizo él, cuando podía hacerlo?

Si, fue legislador y en su tiempo participó en cada una de las comparecencias de los ex funcionarios que ahora acusa, entonces, ¿porqué no exigió desde ese entonces el castigo y la aplicación de la Ley en contra de los malos servidores públicos?.

El “fuereño” llegó a Tamaulipas, huyendo de la justicia Nuevo León, en dónde enfrentaba una denuncia civil en su contra, se arropó en el PT y ahora hace ese tipo de señalamientos, que son algo así como escupir para arriba, porque al llamarlos a cuentas a los ex funcionarios, también tendrían que preguntarle a él, como es que aprobó, presupuestos, cuentas públicas y préstamos, sin darse cuentas de las supuestas irregularidades.

Será capaz el arrogante de Arsenio, de aceptar que antes de los procedimientos para aprobar, comparecer o autorizar había con él una buena negociación o acuerdo, que lo convencía de que todo estaba bien y a pedir de boca.

Y vaya que estamos de acuerdo en la aplicación de la transparencia en el manejo de los recursos públicos, la rendición de cuentas y que se garantice la propiedad de los bienes del Estado, porque eso, es lo que siempre han pedido los tamaulipecos y simplemente es lo que se debe hacer, en lo que no estamos muchos de acuerdo, es que las personas cambien de piel de acuerdo a sus conveniencias como lo hace el ex legislador, porque eso sí no se vale.

2.-La primera edición de la copa Tam de futbol, arrancó con la participación de 2 mil 600 jugadores agrupados en 128 equipos, con lo que el Gobierno estatal pretende fomentar el deporte y la integración familiar de los trabajadores y la sociedad, pero además la recomposición del tejido social.

El Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, reiteró una vez más, que el fomento al deporte y el uso de los espacios públicos para el desarrollo de la juventud y la familia forman parte del plan rector que da rumbo al estado.

El torneo consta de 5 categorías, libre primera varonil, segunda fuerza varonil, femenil, juvenil e infantil y se estarán llevando a cabo en los campos del IPSSET con la participación del 60 por ciento de funcionarios y servidores públicos y un 40 por ciento, por el público en general.

3.-Las constantes lluvias que se dejaron sentir en el municipio de Nuevo Laredo, causaron serios daños a las calles y avenidas de ese municipio, por lo que el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuellar, ordenó una campaña intensiva de bacheo que inició en el fraccionamiento progreso de esa población fronteriza.

Varias cuadrillas recorren la ciudad y algunas colonias de Nuevo Laredo, en donde más se presenta este problema para restablecer el pavimento y de esta manera terminar con el rezago que existe en esta materia, así las cosas.

