Clausurarán negocios de Tampico que incumplan normas de seguridad

En una segunda etapa de inspecciones, la dependencia ya no dará márgenes más blandos, sino que será más estricta aplicando clausuras a los negocios reacios a cumplir con el Reglamento de Protección Civil

Por: Baldemar Mijangos/Tampico El Día Domingo 22 de Octubre del 2017 a las 15:53

La Dirección de Protección Civil de Tampico castigará a los propietarios de negocios que están incumpliendo las normas de seguridad, señaló el titular de la oficina, Eduardo Morales López

Tampico, Tamaulipas.- La Dirección de Protección Civil de Tampico castigará a los propietarios de negocios que están incumpliendo las normas de seguridad, señaló el titular de la oficina, Eduardo Morales López.



En una segunda etapa de inspecciones, la dependencia ya no dará márgenes más blandos, sino que será más estricta aplicando clausuras a los negocios reacios a cumplir con el Reglamento de Protección Civil.



Agregó que aunque no hayan registrado y evaluado a determinados negocios del Centro Histórico por falta de tiempo, debe ser también responsabilidad de los dueños reparar sus fallas.



Expuso que la dependencia municipal ha revisado los establecimientos para saber si cuentan con las medidas de seguridad y de contra incendio; sin embargo, si no se ha hecho la cobertura eso no impide que los encargados hagan sus propias revisiones.



Citó que los negocios se quemaron este domingo apenas cinco meses después de haberse registrado otro que también devastó el establecimiento de al lado, lo que significa que se actuará con mayor dureza.



Puntualizó que muchos de los negocios no cuentan con su plan interno de contingencia, con el dictamen del sistema eléctrico, no tienen sistema de contra incendio, y no cuentan con brigadas capacitadas, entre otros.





