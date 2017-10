Preparan campaña contra Halloween en Ciudad Victoria

Por: Alberto Serna/Ciudad Victoria El Día Domingo 22 de Octubre del 2017 a las 15:49

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El pastor de la iglesia Luz para las Naciones, Luis Armando González Isas, señaló que preparan ya una campaña para que el Halloween no se festeje en la ciudad, buscando con esto concientizar a los niños, jóvenes y padres de familia de lo que en verdad significa esta festividad.



“Estamos preparando algo para el Halloween, si los padres de familia supieran que hay detrás de esta celebración yo estoy seguro que no dejarían que sus hijos los festejaran”, comentó.



Sentenció que este tipo de festividades la comunidad cristiana no las festeja y busca generar conciencia en la población de las consecuencias que puede traer el formar parte de ellas.



“Es hacer culto a la muerte, a los espíritus, festejar a los muertos, detrás del Halloween hay muchas cosas negativas, que pueden al final traer consecuencias en nuestras vidas”, comentó.



Señaló que ellos preparan ya una campaña en donde se celebre la vida, se fomenten valores, tratando con esto erradicar este festejo extranjero.





