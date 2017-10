Habrá “medio dedazo” en el PRI

Domingo 22 de Octubre del 2017

Tal y como se esperaba el Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ratificó los acuerdos del Consejo Político Nacional que establecen que el método para la selección del candidato a la Presidencia de la República sea mediante convención de delegados, en tanto que las nominaciones a las senadurías y las diputaciones locales sea con el 50 por ciento de convención de delegados y el restante 50 por ciento por decisión de una comisión integrada para tal efecto, por lo que esto último implica el “dedazo”, de tal forma que habrá “medio dedazo” en la designación de los abanderados priístas. La decisión fue aprobada de manera unánime por los delegados asistentes al evento celebrado el sábado al mediodía en Ciudad Victoria, y el cual estuvo encabezado por el dirigente estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado.

MONICA GARCÍA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA PARTIDARIA

Otro de los acuerdos que se logró en dicha reunión fue la integración de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, donde la neolaredendese Antonia Mónica García Velásquez, logró colarse a dicho grupo por intersección de su esposo Ramiro Ramos Salinas, ex dirigente statal del PRI. Junto con Mónica van en el encargo María Leticia Terán, Tito Reséndez Treviño, Lucina Villanueva Rangel, Gabriel de la Garza Garza, y Eliseo Castillo Tejeda, este último delegado del PRI de Tamaulipas en Nuevo Laredo. Ellos estarán a cargo de expulsar de manera oficial a aquellos priístas que se han estado yendo a otros partidos.

HÉCTOR, ROSA MARIA Y CHUY AL CONSEJO POLÍTICO

De la misma forma se conformó la Comisión Estatal de Procesos Internos, eligiéndose para tal efecto a Jaime Elio Quintero García, en calidad de presidente, mientras que como vocales quedaron María Antonia Martínez Blanco, Alejandro Torres Manzur, Magaly Monserrat Balderas García, Ramón Hernández Manríquez, Arlette Marcos Ruiz, Juan Alberto Seguy Cadena, Lucino Cervantes Durán y Nallely Gómez Ramírez. Asimismo se eligió a 94 nuevos consejeros estatales, entre los que destacan tres de Nuevo Laredo, siendo estos los ex diputados locales Héctor Canales González y Rosa María Alvarado Monroy, así como el regidor Jesús Valdez Zermeño.

INAUGURAN FERIA TAMAULIPAS

Con gran éxito se llevó a cabo la inauguración de la Feria Tamaulipas 2017, esto el pasado viernes por la noche en Ciudad Victoria. El evento estuvo encabezado por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien estuvo acompañado de su esposa, la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, así como alcaldes de diferentes municipios de la entidad, entre ellos el de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar. Ataviado con una cuera tamaulipeca y sombrero, vestimenta típica de la región, el mandatario estatal recorrió diversas instalaciones dentro de la feria, que en esta ocasión durará hasta el 5 de noviembre, y tendrá un gran cartel en el teatro del pueblo. Este lunes de hecho estará Tropical Panamá. Vienen también Intocable, Ángeles Azules, Bronco, Banda Los Sebastianes, Napoleón, Banda MS, entre otros, y en el centro de espectáculos (de paga) estarán Emmanuel y Mijares.

REGIDORA METE LA PATA

Que la regidora Guadalupe Carmona, mejor conocida como “Mamá Lupita”, quien anduvo repartiendo cosas usadas entre los afectados por las inundaciones, esto en días pasados. Fue el regidor Alfredo Guarneros Carranza, quien exhibió esta situación en la pasada Junta de Cabildo, aunque sin citar el nombre de la regidora, pero aclarando que el Ayuntamiento de Nuevo Laredo en ningún momento ha estado haciendo entrega de artículos usados. Y es que según se sabe “Mamá Lupita” a hacer entrega de los enseres, anduvo diciendo que estos estaban siendo mandados por el Municipio, lo cual no es cierto, pues el gobierno ha estado entregando puros artículos nuevos, y concretamente refrigeradores, estufas y colchones, y no hornos microondas, planchas, licuadoras y demás cosas, usadas. Lo peor del caso es que tras verse descubierta “Mamá Lupita” fue a recoger las cosas a las casas donde las entregó, y pues quedó peor. Porque el que da y quita, con el diablo se desquita.

ACLARA SECRETARIO TEMA DE LOS 20 MILLONES DE CAPUFE

Este lunes el Secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Rubén Ramos García, se reunirá con el delegado regional de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), Marco Amaro Olivares, a fin de darle seguimiento al compromiso del 2017 relacionado con la aportación de 20 millones de pesos del fondo CAPUFE para Nuevo Laredo. En este sentido Ramos García hizo saber que hubo una malinterpretación del tema, al manejarse que la ciudad perdería dichos recursos por no presentar proyectos para su aplicación, indicando que sí se presentaron proyectos y están en proceso. Reveló que son cuatro estudios, dos de recarpeteo de la Carretera Nacional con señalización, y dos de desarrollo CAPUFE para los siguientes años. Dijo que incluso el Consejo CAPUFE visitó la ciudad para revisar el avance en la obra de la Carretera Nacional, en los meses de agosto y septiembre, que en ese tiempo presentaba un progreso del 70 por ciento, y generó un egreso de 20 millones. Actualmente el proyecto lleva un avance del 88 por ciento y se espera concluir en 10 semanas. Asimismo otros dos proyectos se espera concretarlos en siete semanas.

ALCANTARILLAS SIN TAPAS

Sigue habiendo alcantarillas sin tapas en diferentes puntos de la ciudad, por lo que se exhorta al personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) a instalarlas, ya que representan un serio riesgo para los conductores y peatones. Entre estos cruceros se encuentran: Jesús Guajardo y Los Mayas, Jesús Guajardo e Incas, Lerdo de Tejada y 5 de Febrero, Lerdo de Tejada y Belisario Domínguez (aquí hay dos), Prolongación Tecnológico entre Anáhuac y 15 de Septiembre, Emiliano Zapata entre Monterrey y Guardiola, así como en Juárez y Lincoln.

LO ÚLTIMO

Muchas felicidades a mi compañero y amigo José Antonio Pérez Natividad, quien hoy está de manteles largos, lo mismo que Ángeles Samaniego, secretaria de Comunicación Social Municipal. ¡Felicidades!... No se les olvide que el cambio de horario en Nuevo Laredo será hasta el 5 de noviembre, es decir una semana después de que se aplique en el resto del país. Esto debido a que en Nuevo Laredo estamos con el horario de los gabachos, y por lo tanto estaremos desfasados una semana con el resto de México… La Dirección de Comercio Informal que dirige Luis Enrique Pedroza Lomas ya inicio la expedición de permisos para vender afuera de los panteones el Día de Muertos. Los interesados deben acudir a dicha oficina… Para noviembre entrará en operaciones el puente Canseco, que permitirá vía libre a los camiones que circulen por el Segundo Anillo Periférico… Siguen sufriendo los del Cruz Azul. Ya les dije, Paren de Sufrir, ya no le vayan a ese equipo mediocre. Yo desde que ya no le voy, soy tan feliz como los fans de Mon Laferte.

