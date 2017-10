Liberan a líder opositor ruso Navalni tras cumplir 20 días en la cárcel

Por: Notimex El Día Domingo 22 de Octubre del 2017 a las 10:48

Moscú,(Notimex).- El líder opositor ruso, Alexei Navalni, fue liberado hoy tras cumplir 20 días de detención por convocar protestas contra el presidente Vladimir Putin, sin autorización, sin embargo se expone a un nuevo arresto al acudir esta misma noche a un mitin en el sur de Rusia.

“He salido, durante 20 días he leído 20 libros (…), he bebido 80 litros de té y he escuchado la misma canción en la radio no menos de 60 veces”, escribió Navalni en su cuenta de Instagram acompañado de un selfie.

Navalni , acérrimo opositor a Putin y que inició en diciembre pasado su campaña presidencial, fue detenido el pasado 29 de septiembre en la puerta de su casa en Moscú cuando se disponía a viajar en tren a un mitin en la ciudad de Nizhni Novgorod, 400 kilómetros al este de aquí.

Tras su liberación, el opositor de 41 años de edad dijo estar preparado para el trabajo, por lo que proseguirá con su campaña electoral a pesar de estar inhabilitado para las elecciones presidenciales de marzo de 2018 por sus antecedentes penales.

Este domingo, el líder opositor tiene previsto asistir a un mitin con sus seguidores en la ciudad de Astraján, pero está vez el acto fue autorizado por las autoridades de la entidad, según la vocera del político, Kira Yarmush, citada por la emisora Radio Libertad.

En 2014, fue condenado por fraude en una sentencia, posteriormente suspendida, que el tribunal Europeo de Derechos Humanos calificó de “arbitraria e irracional”, incluso ordenó a Rusia pagar una compensación.

Navalni, el único político que puede hacer sombra al presidente Putin, acusa al Kremlin de boicotear su campaña al impedirle celebrar mítines electorales en diversas ciudades del país.

Rusia celebrará en marzo de 2018 elecciones presidenciales, en las que se espera que Putin se postule para reelegirse, sin embargo hasta ahora no se pronunciado al respecto.