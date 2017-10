Macri y Fernández se disputan el poder en comicios legislativos

Buenos Aires,(Notimex).- Los argentinos comenzaron a votar este domingo para elegir diputados y senadores en unos comicios en los que el presidente Mauricio Macri y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se disputan el poder político del país.

Más de 33 millones de ciudadanos deben elegir a 24 senadores y 127 diputados que renovarán parcialmente el Congreso justo cuando Macri llega a la mitad de su mandato.

Las encuestas anticipaban el triunfo del oficialismo a nivel nacional y, en particular, en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante del país.

Sin embargo, todavía no se sabe de qué manera impactará o no en los electores el hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado, un joven que desapareció el 1 de agosto durante una represión del cuerpo de Gendarmería en una comunidad mapuche de la Patagonia.

La desaparición de Maldonado se transformó en una crisis política para el gobierno que creció en intensidad el martes pasado, cuando se encontró el cuerpo flotando en un río y el viernes, cuando se confirmó que era el joven de 28 años.

El gobierno reaccionó de inmediato desde el viernes por la noche con una intensa campaña para difundir, con el apoyo de los medios afines, que Maldonado murió ahogado y no por intervención directa de Gendarmería, a pesar de que eso todavía no se puede descartar porque la autopsia no ha terminado.

Más allá del impacto del caso de Maldonado, Macri confía en ganar a nivel nacional ya que eso consolidará su proyecto político y lo impulsará a la reelección en 2019.

Fernández de Kirchner, por su parte, se postuló como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires con la idea de liderar la oposición peronista a Macri desde el Congreso.

Las encuestas le son desfavorables a la expresidenta, ya que anticipan una derrota frente al candidato oficialista Esteban Bullrich, cuya campaña fue reforzada por la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien es la política con mejor imagen del país.

Aunque quede en segundo lugar, Fernández de Kirchner entraría al Senado ya que son tres las bancas que se juegan por ese distrito electoral.

En los últimos días de campaña, la expresidenta se atajó ante una posible derrota con el argumento de que se enfrentó al poder del gobierno encabezado por Macri, a una persecución judicial y al permanente “periodismo de guerra” en su contra por parte de los influyentes medios oficialistas.

Lo único seguro antes de que se cuenten los votos es que, por ahora, Macri y Fernández de Kirchner siguen siendo los dos políticos más importantes del país sudamericano.