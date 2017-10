Arranca el PRI, sin Eugenio

Por: Ángel A. Guerra El Día Sabado 21 de Octubre del 2017 a las 18:29

En una clara provocación política que reclama más cabezas sobre la picota del escenario tamaulipeco, el presidente del Comité Directivo estatal del PRI, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, ‘cocoreó’ al gobierno panista al exigir “que deje de hablar y actúe más”, en un explícito desafío para continuar con la batida contra la corrupción, que ya cobró aquí su primera víctima tricolor: el ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

“Y también exigimos -agregó el encendido líder priista-, que las patrullas azules sirvan no solo para cambiar llantas en la carretera: que combatan la inseguridad, que de las llantas nos encargamos nosotros”, ironizó GUAJARDO MALDONADO, en un párrafo que despertó carcajadas entre los 319 Consejeros que acudieron a la sesión extraordinaria del Consejo Político estatal, que validó los acuerdos que tomó la víspera el Consejo Político Nacional, en relación al método para la selección de candidatos del PRI a presidente de la república, senadores y diputados federales.

Y bajo esa guía, los Consejeros encabezados por su presidente estatal, refrendaron el acuerdo nacional para que los candidatos priistas a la presidencia y al senado de la república en el 2018, sean elegidos por Convención de Delegados.

Y que el 50 por ciento de los candidatos y candidatas a diputados federales uninominales, sean elegidos también a través de Convención de delegados, mientras que el otro 50 sea a través de la Comisión para la Postulación de Candidatos, a efecto de garantizar la Equidad de género y la participación de los jóvenes en los comicios del 2018.

Esto es, que las mujeres disfruten del 50 por ciento de las 9 candidaturas a diputados federales de Tamaulipas, y 30 por ciento los jóvenes.

SE LA RIFA

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Político estatal, asomó el rostro ajado del viejo PRI fanfarrón y chicharronero, cuyos desplantes populistas levantaron el ánimo de un Consejo venido a menos, pero no se hizo la más mínima alusión a sus 2 ex gobernadores presos por corrupción y con proceso de extradición en trámite.

Vamos, no se pronunció ni siquiera una frase de aliento a EUGENIO, cuya ausencia caló hondo en el ánimo colectivo, pues No-Se-Vieron en la sesión extraordinaria sus principales operadores políticos que, se suponía, tendrían una intensa agenda de cara al 2018.

Pero, a juzgar por el sentido de pertenencia de los rostros de quienes ocuparon el presídium, la presencia tácita del ex gobernador EGIDIO TORRE dio forma concreta a la sospecha de que el ex mandatario influirá, y mucho, en las siguientes fases del priismo estatal: las sonrisas confabuladas, los abrazos intensos, las palmaditas en el hombro y los susurros al oído, recrearon la atmósfera festiva de la víspera del trueno.

Y bajo el calor político de los viejos tiempos, SERGIO GUAJARDO azuzó contra el gobierno estatal.

… No conoce al Gobernador.

De ahí su fanfarronería y sus exigencias populistas hacia el gobierno de la Alternancia.

GUAJARDO No-Midió-El-Efecto de sus palabras, por lo que parece un hecho que, para satisfacer las exigencias del líder tricolor, El Tercer Piso soltará la siguiente lista de priistas implicados en hechos de corrupción.

¿Por dónde empezar?

¿Reynosa?, ¿Tampico?, ¿Nuevo Laredo?

Que elija GUAJARDO.

MEGA “PLACEO”

Al tiempo que la sesión extraordinaria sirvió para validar los Acuerdos de la Asamblea Nacional del PRI, priistas que ‘corretean la libre’ rumbo al 2018, aprovecharon el escaparate para ‘placearse’ a sus anchas, entre ellos RAMIRO RAMOS SALINAS, EDGAR MELHEM, ALEJANDRO ETIENNE, ALEJANDRO GUEVARA y ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, que buscan la senaduría.

BALTAZAR HINOJOSA no asistió, por lo que la “carta fuerte” del PRI podría dar la sorpresa.

El egidismo quedó plasmado en el presídium con un grupo homogéneo liderado por SERGIO GUAJARDO MALDONADO, AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA, CARLOS MORRIS TORRE, ALEJANDRO ETIENNE, RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES, GRISELDA CARRILLO REYES, AMELIA VITALES y el propio RAMIRO RAMOS SALINAS, quienes se comportaron como los anfitriones del evento.

También en el presídium, con proyección hacia el 2018:

Hubo, también en el presídium, una figura priista con evidente proyección política para lo que viene: la altamirense GRISELDA CARRILLO REYES, cuya función como Secretaria Técnica del Consejo Político estatal fue aplaudida por los Consejeros.

Y reaparecieron:

El ex secretario de Desarrollo Rural y ex presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII legislatura, CARLOS SOLÍS GÓMEZ, quien rindió protesta como nuevo Consejero Político estatal.

También, salió de su sarcófago el ex líder nacional de la CNC, el diazordacense CRUZ LÓPEZ AGUILAR.

Igualmente, el ex alcalde de Camargo, JOSÉ ‘Pepe’ CORREA GUERRERO, quien al rendir protesta como Consejero Político, cruzó el umbral del anonimato y se subió al convoy del 2018, con amplias posibilidades de ser propuesto como candidato a la alcaldía de su terruño.

REYNOSA, PRESENTE

Si bien no asistieron a la extraordinaria del Consejo Político los ex alcaldes de Reynosa OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ, EVERARDO VILLARREAL SALINAS ni PEPE ELÍAS LEAL -¡ni la ex senadora AMIRA GÓMEZ TUEME, las diputadas PALOMA GUILLÉN, YAHLEEL ABDALÁ ni MARÍA ESTHER CAMARGO-, sí lo hicieron personajes de la política local ampliamente identificados con LUEBBERT, como el ex presidente del Comité municipal del PRI, BENITO SÁENZ BARELLA y la ex subsecretaria de SEDESOL y ex diputada AMELIA VITALES RODRÍGUEZ, ambos miembros del CDE del PRI.

Por allí saludamos al ex alcalde de ciudad Madero y ex diputado local GUADALUPE GONZÁLEZ GALVÁN, ex delegado especial del PRI en Reynosa y actual Delegado priista en Tampico; a los diputados ANTO TOVAR y ANA MARÍA HERRERA, así como al matamorense JAIME ALBERTO SEGUY CADENA; el mantense JAVIER VILLARREAL TERÁN, BLADIMIR MARTÍNEZ RUIZ y el egidista ROBERTO DANWIN.

Naturalmente que el Grupo Representativo de Reynosa fue encabezado por el presidente del Comité municipal del PRI, GUSTAVO RICO DE SARO, quien también fue reforzado por DULCE NAVA CASTAÑEDA.

[-Entreparéntesis: nos confirman que ‘NETO’ ROBINSON ya logró consensos a favor para contender por el PRI como candidato a la presidencia municipal de Reynosa, por lo que operadores de las distintas corrientes que actúan en torno al PRI, incluyendo a BENITO SÁENZ -del establo de OSCAR LUEBBERT-, están acercando adeptos a ese proyecto-].

Hubo alcaldes que se ganaron el aplauso: DANIEL TORRES, de Valle Hermoso; JESÚS DE LA GARZA, de Matamoros; YÉSSICA SERVERA, de Abasolo; MÓNICA SALDÍVAR, de Jiménez; MARISELA RODRÍGUEZ, de Bustamante; EDELMIRA GARZA, de Camargo; FAISAL SMER, de Aldama; LUPITA RODRÍGUEZ, Miquihuana; PEDRO MUÑIZ, Ocampo y GENOVEVA CÁRDENAS, de Palmillas, entre otros.

“VAMOS POR TODO”

Y en un pronunciamiento triunfalista, GUAJARDO MALDONADO expresó que su partido se prepara para ganar la elección del 2018: “Vamos a elegir los mejores cuadros para ser candidatos ganadores en las elecciones de los 9 distritos electorales federales, las 2 senadurías por Tamaulipas, los 43 municipios y vamos a sumar nuestros votos a la gran decisión nacional para que el próximo presidente de la república sea el candidato del Partido revolucionario Institucional”, apuntó.

Enseguida y como lo ha manifestado innumerables veces, el presidente estatal del PRI refrendó su compromiso de ser respetuoso de las decisiones que la militancia tome en cada municipio y en cada distrito electoral:

“Soy un soldado más del PRI, que junto con ustedes vamos a recobrar la confianza de las y los tamaulipecos”, concluyó.

Por cierto, el Acuerdo de la Asamblea Nacional del PRI establece que en los primeros 15 días de diciembre se conozca el nombre del candidato presidencial, quien dispondrá del 15 de diciembre al 2 de febrero del 2018 para el periodo de campaña.

Igualmente, se acordó que la Convocatoria para la elección de los candidatos a presidentes municipales, será emitida por el Comité Directivo estatal, con la anuencia del Ejecutivo Nacional del PRI.

Pero mañana le ampliamos el comentario.

De otro lado, deje compartirle que miles de familias tamaulipecas acudieron a la inauguración de la Feria Tamaulipas 2017, presidida por el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y la presidenta del Sistema DIF Estatal, MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, quienes realizaron un recorrido por las atracciones del recinto ferial, acompañados por los asistentes al tradicional festejo.

La edición 2017 de la Feria Tamaulipas tiene a Querétaro como estado invitado, para compartir su riqueza cultural, gastronómica, industrial, turística y pujante crecimiento económico, así como estrechar lazos de amistad, trabajo y desarrollo entre queretanos y tamaulipecos.

Para este año, las familias podrán disfrutar de juegos mecánicos, show infantiles, exposiciones de los 43 municipios, música en el Teatro del Pueblo y el Centro de Espectáculos, pirotecnia, Las Vegas Music Show, Espectáculo Ecuestre Domecq, teatro urbano, Circo Roberts, además de la tradicional exposición ganadera, comercial, artesanal y gastronómica.

Por asociación temática, cerca de 2 mil personas visitaron en su primer día el stand del Municipio de Reynosa en la Feria Tamaulipas 2017, donde el Gobierno de la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ ofrece una muestra del perfil económico de la ciudad, las ventajas que tiene para la inversión extranjera, los sitios turísticos para los visitantes, su industria maquiladora y el turismo médico con el que cuenta.

La presidenta MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, acompañada por funcionarios y miembros de su Cabildo recorrió la exposición que en la capital estatal realizan otros municipios y el Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, para promover el turismo y los avances que en todas sus áreas han registrado en el último año.

El Secretario de Desarrollo Económico y del Empleo del Gobierno de Reynosa, MARIO VILLALPANDO ORTIZ, dijo que “es interés de la doctora MAKI incentivar, motivar la inversión para que se asiente nuestra ciudad y ampliar la gama de oportunidades de trabajo”, aseguró el Secretario de Trabajo que Reynosa participa en la Feria hasta su finalización, el 5 de noviembre, en horario del mediodía hasta las cero horas.

De otro lado, deje decirle que sobre el tema de que Nuevo Laredo perdería 20 millones de pesos del Fondo CAPUFE, por no presentar proyectos para su aplicación, el secretario de Obras Públicas, RUBÉN RAMOS aclaró que sí se presentaron proyectos y están en proceso.

Notificó que se hicieron cuatro estudios, dos de recarpeteo de la Carretera Nacional con señalización, y, dos de desarrollo CAPUFE para los siguientes años.

El Consejo CAPUFE, visitó la ciudad para revisar el avance en la obra de la Carretera Nacional, en los meses de agosto y septiembre, que en ese tiempo presentaba un progreso del 70 por ciento, y generó un egreso de 20 millones.

En estos momentos, este proyecto muestra un avance del 88 por ciento, por lo que se espera concluirlo en 10 semanas.

RUBÉN RAMOS, señaló que en cuanto a los dos proyectos de desarrollo para los próximos años (guía) serán entregados en siete semanas, por lo que Nuevo Laredo desarrollará el 100 por ciento del recurso asignado.

El programa CAPUFE 2017, se proyecta de acuerdo al recurso llevado en el 2016, el cual fue de 27 millones 500 mil pesos. En reunión de consejo se obtuvo un millón y medio más para ejercer en este año.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.