Realiza IMSS en Reynosa caminata "Mi Lucha es Rosa"

Para concientizar sobre la importancia de detectar oportunamente del cáncer de mama, por lo que un contingente de más de 45o personas recorrió las principales avenidas del Parque Industrial del Norte

Por: Rosalía Quinta/Reynosa El Día Viernes 20 de Octubre del 2017 a las 19:15

El IMSS se sumó en Reynosa a la intensa campaña de difusión que en el mes de octubre se hace para concientizar sobre la importancia de detectar oportunamente del cáncer de mama, con la caminata "Mi Lucha es Rosa"

Reynosa, Tamaulipas.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se sumó en Reynosa a la intensa campaña de difusión que en el mes de octubre se hace para concientizar sobre la importancia de detectar oportunamente del cáncer de mama, con la caminata "Mi Lucha es Rosa".



El director del Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 40 del IMSS Francisco Díaz Cisneros, informó que un contingente de más de 450 personas recorrió las principales avenidas del Parque Industrial de Norte, para concluir en la explanada de la Clínica No 40 de la colonia Jarachina.



Destacó que la caminata “Mi Lucha es Rosa”, es ya una tradición entre la población derechohabiente del Seguro Social, y cada año suma a más participantes, “en esta ocasión participaron compañeros del Hospital General de Zona número 15, del Hospital Regional 270 y de la UMF 33, además de un numeroso grupo de trabajadores de la CTM y del Sindicato de Maquiladoras”.



La caminata, aseguró, fue todo un éxito y permitió difundir el mensaje de la importancia del autocuidado de la salud, como de la realización de la mastografía, “tan solo en las UMF 33 y 40, hemos realizado en lo que va del presente año, cerca de 5 mil 545 mastografías a mujeres de 40 a 69 años de edad”.



En este sentido, abundó que durante todo el mes de octubre y noviembre, se estará realizando un programa extraordinario de estudios de mastografías, por lo que invitó a mujeres mayores de 40 a 69 años, que deseen practicarse el estudio a presentarse en su unidad de adscripción.



Asimismo, extendieron la invitación al género masculino para que también se practique el estudio de la mastografía, ya que la posibilidad de cáncer de mama en los hombres es latente, de ahí el llamado para que también acuda a solicitar el estudio.



Díaz Cisneros, reiteró que este cáncer consiste en el crecimiento desordenado de células malignas en las glándulas mamarias, que en etapas iniciales aparece como un pequeño bulto que se palpa adentro del seno y tiene cura, siempre y cuando se ataque en forma oportuna, por lo que invitó a la población en general para que tome la debida importancia sobre este padecimiento, que de no ser atendido oportunamente puede acarrear fatales consecuencias.



El director de la Unidad N° 40 estuvo acompañado durante la caminata, por los directores de los hospitales del IMSS N° 15 y N° 270, doctores Israel Becerra Hernández y José Timoteo Leyva Silva respectivamente, las directoras de la clínicas N° 17 y N° 33, Zulema Sánchez González y Araceli Magdalena García Hernández.



Mientras que por parte de los grupos organizados, asistieron el secretario de Organización de la Federación de Trabajadores Reynosa adheridos a la CTM, Salvador Portillo Martínez; Gloria Santos Santés, secretaria general del Sindicato de Maquiladoras; alumnos de la Escuela de Enfermería, trabajadores y representantes de maquiladoras, de la empresa Bimbo, pacientes y sobrevivientes de este padecimiento, quienes en una sensible ceremonia lanzaron globos en honor a las mujeres que perdieron la batalla contra el cáncer de mama.