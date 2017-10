PAN 2018, que nadie se dé por “amarrado”

Por: Ángel A. Guerra El Día Viernes 20 de Octubre del 2017 a las 18:32

Frente al 2018, en el PAN todavía no se escribe la última palabra.

Eso es un hecho.

Por lo que los nombres y las especulaciones que han trascendido respecto a candidatos potenciales a presidencias municipales y diputados federales, son, hasta ahora, meras conjeturas.

Nadie puede darse por “amarrado”.

Hasta ahora.

De hecho, el único prospecto que avanza firme hacia la candidatura, es el todavía Secretario de Bienestar Social, GERARDO PEÑA FLORES, quien va en caballo de Hacienda al Senado de la república.

Del resto, no puede asegurarse nada.

Ni de, fíjese usted, ni del diputado JESÚS MARÍA “Chuma” MORENO IBARRA, uno de los personajes del PAN más cercanos al Gobernador y quien, a ojos vistos, “se está moviendo” acertadamente rumbo a la presidencia municipal de Reynosa, pues una reciente medición reveló que el Jefe de la Oficina del Gobernador, VÍCTOR SÁENZ MARTÍNEZ, está creciendo en posicionamiento social rumbo a la postulación.

Allá se detectaron también 2 figuras más:

La del Representante del Gobernador en la Zona Norte, FRANCISCO GARZA DE COSS, y la de la Delegada del PAN, JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, pero de ellos se especula que, de tener alguna candidatura, sería para diputados federales.

Aunque sus amigos mencionan también al jefe de la Oficina fiscal, RAUL LÓPEZ, quien ya fracasó una vez ante HUMBERTO PRIETO HERRERA como aspirante a candidato a diputado federal, “asesorado” por LEONEL CANTÚ ROBLES, quien también podría “revivir” si MARGARITA ZAVALA logra ser candidata a la Presidencia de la república.

Pero No-Hay-Que-Perder-De-Vista que en la elección interna del 2018 el Góber “lleva mano” -¡y vaya mano!, pregúntele a ‘Geño’-, de modo que quizá LEONEL no pase ese filtro, pues después de todas las adversidades que ha enfrentado LEONEL por su carácter berrinchudo, siempre termina despotricando contra quien le ha abierto la puerta para su proyección política personal.

De modo que…

Pero no lo descarte; quien quita y ahora -¡ajá!- se le hace.

Pero, aun así en Reynosa No-Está-Dicha la última palabra.

Lo mismo ocurre en Matamoros, donde todos los indicios del panorama de futuro apuntan hacia el todavía presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ.

Pero…

Quizá CARLOS, como “Chuma” en Reynosa, le sea todavía más útil a FRANCISCO en la capital del Estado, que en el Ayuntamiento de Matamoros, donde empiezan a manejarse los nombres de la senadora SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO y del ex alcalde RAMÓN ANTONIO SAMPAYO ORTIZ.

El manejo legislativo de los cuentas públicas de los ex alcaldes CARLOS CANTUROSAS, LETY SALAZAR y LÁZARA NELLY GONZÁLEZ, quizá requiera que CARLOS se mantenga al frente del Congreso, en lugar de irse como candidato al Ayuntamiento de Matamoros donde, en contraparte, tendrá que batirse contra uno de los precandidatos más sólidos que ha generado la política local, el alcalde JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, cuyo posicionamiento lo hace visualizarse ya, ejerciendo un segundo mandato vía reelección.

Otro personaje que ha escalado las mejores posiciones en preferencia ciudadana por su carisma y su carácter accesible frente al 2018, amén de sus méritos académicos, es el Secretario de Educación, Dr. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, quien reúne el perfil para ir por la alcaldía, o la diputación federal.

Pero tampoco en Matamoros, como en Reynosa, está dicha la última palabra.

Y en Nuevo Laredo, el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR parece haber entrado en un “segundo aire”, aunque tiene también por un lado al empresario y ex diputado SALVADOR ROSAS, quien trabaja febrilmente en la construcción de una candidatura.

¿Va por la alcaldía? ¿La diputación federal?

No-Hay-Nada-Escrito, aunque parece un hecho que ENRIQUE y SALVADOR hará fórmula en la papeleta electoral del 2018.

En Tampico, aunque sus amigos aprecian que GERMÁN PACHECO DÍAZ avanza hacia la alcaldía porteña, otros No-Descartan que JESÚS ‘Chucho’ NADER pudiera convertirse en el ‘Caballo Negro’ del hándicap municipal, aunque si la decisión debe tomarse en función de Equidad de Género, allí están MARÍA ELENA FIGUEROA SMITH y la actual Secretaria de Turismo, MARÍA ISABEL GÓMEZ CASTRO.

Pero, en Tampico Nadie-Olvida que en la Oficina Fiscal del Estado despacha uno de los más cercanos amigos de CABEZA DE VACA, el ex delegado federal de SEDESOL, LUIS ALONSO MEJÍA, quien se la rifó por CABEZA DE VACA durante aquél escándalo de la propaganda de candidato al Senado, cuando ‘Loncho’ se amacizó y defendió a capa y espada al hoy Gobernador.

¿Recuerda?... pues bueno, ese episodio pudiera seguir redituándole dividendos, merced a que, está más que visto, FRANCISCO reconoce y recompensa a sus amigos, si no, que lo diga el 85 por ciento del Gabinete, que son amigos que se la han jugado con él y por él en todos los episodios importantes de su vida política.

Además, no debe olvidarse que ‘Loncho’, con todo y sus locuras, ya le ganó 2 elecciones al inteligente y carismático JORGE MANZUR, quien parece ser la propuesta de la alcaldesa MAGDALENA PERAZA para al Sucesión Municipal.

Hay en Palacio un colaborador gubernamental cercanísimo y de muy bajo perfil quien es, sin embargo, uno de sus asesores más influyentes, el Secretario Técnico, CARLOS DE ALEJANDRO, quien visualiza y colabora en el diseño de las políticas públicas del Estado desde el escritorio.

Mientras que en Miguel Alemán, la alcaldesa ROSA ICELA CORRO, quien trabaja para su reelección, podría declinar para ‘heredar’ el cargo al Secretario de su Ayuntamiento, RICARDO RODRÍGUEZ, aunque los analistas locales perciben mejor posicionado en el ánimo social y partidista al ex presidente del Comité municipal del PAN y actual jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Dr. OSVALDO SÁENZ, a quien No-Le-Ponen el más mínimo “pero” a su eventual postulación.

EGIDIO, FACTÓTUM

De otro lado, ya con EUGENIO a buen recaudo -incluso con un pie en EE. UU.-, EGIDIO TORRE se convertirá en factor de decisión al interior del PRI para “palomear” a los candidatos a diputados federales, no así con los aspirantes al Senado -esto se decide en Los Pinos-, de modo que estamos en vísperas de presenciar el resurgimiento de un egidismo corregido y aumentado, pues el ejercicio de 6 años de gobierno le permitió digerir el sacrificio de RODOLFO, pero también aprender el ABC de la política.

Y es obvio que a estas alturas EGIDIO tiene sus fieles y esos serán, previsiblemente los candidatos a diputados federales, quizá uno se cuele al senado aunque nosotros lo descartamos.

Ya habíamos anticipado aquí que, rumbo a los comicios presidenciales del 2018, No-Hay-Tiempo para que el PRI instrumente Consultas Directas a la Base Militante, de modo que el Consejo Político Nacional priista acordó en su cuadragésima sesión extraordinaria, celebrada ayer en la ciudad de México, que sus candidatos a Presidente de la república, gobernadores -donde haya esa elección-, senadores y diputados federales, sean nominados a través de Convenciones de Delegados -léase ‘dedazo’-, lo cual significa que los Estados en donde el PRI no es gobierno -y en esta circunstancia está Tamaulipas-, los Grupos de Poder determinarán la identidad de los candidatos, pero también se responsabilizarán del resultado electoral.

Para Tamaulipas, esto significa que EGIDIO recibirá la mesa puesta para nominar a los suyos, pues con YARRINGTON en Italia; EUGENIO con un pie en Estados Unidos, y CAVAZOS ‘en capilla’, TORRE no tendrá ninguna obstrucción para ‘empujar’ a los suyos a las candidaturas, utilizando como herramienta a su peón de estribo, SERGIO GUAJARDO MALDONADO.

Y eso usted podrá corroborarlo en cuanto el PRI-Tamaulipas dé a conocer la lista de candidatos tamaulipecos a la LXIV legislatura federal.

No tenga dudas; eso usted lo verá.

Y en el escenario global del 2018, es harto probable que EGIDIO ‘corra’ como candidato a Senador, como parte de los acuerdos del 2016.

… Si es que no se la gana BALTA, en cuyo caso el matamorense estaría por “chupar faros” otra vez, pues el panista GERARDO PEÑA FLORES está más que perfilado para ocupar ese escaño en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Por eso se dice en la Heroica que BALTAZAR podría ser alcalde por tercera ocasión allá.

Y bueno, en relación a la elección que nos interesa a los tamaulipecos, la de los candidatos a presidentes municipales, es un hecho que el PRI egidista opte por repetir los esquemas de Consulta a la base en los municipios chicos, y designación en los grandes, como son Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Río bravo, Valle Hermoso, quizá San Fernando, Matamoros, ciudad Victoria, Mante, Altamira, Madero y Tampico.

… Y el ‘chiquiteaje’ tendrá para solaz, su Consulta a la base.

Claro, los candidatos municipales del PRI serán ‘palomeados’ también por EGIDIO, por lo que aquí vemos que Reynosa, de capital importancia para el PRI y para el PAN, tendrá un tratamiento especial, dado que allí los tricolores se están organizando para darle una “sorpresa” a su dirigencia estatal, anticipándose con un candidato de unidad consensuado por los ex alcaldes, particularmente OSCAR LUEBBERT y EVERARDO VILLARREAL, que ‘apalancaron’ la candidatura de GUSTAVO RICO para la presidencia del Comité municipal del PRI.

¿Cómo operará EGIDIO la “designación” del candidato del PRI a la alcaldía de Reynosa, frente a la presión que ejercen los ex alcaldes, ahora que TORRE ya no tiene el aparato persecutor y represivo que utilizó durante su gobierno para “neutralizar” al Grupo Reynosa, particularmente al ex alcalde OSCAR LUEBBERT?

Es difícil anticipar vísperas, pero si EGIDIO viene con todo el poder de México, como parece, quizá no halle resistencia a su imposición, aunque se dé allí -como consecuencia- un “escurridero” de priistas hacia Morena, como ya se prevé.

Pero bueno, No-Hay-Que-Olvidar que uno de los principales operadores políticos de Reynosa, el ex secretario de SEDESOL en los tiempos de PEPE ELÍAS LEAL, VÍCTOR GARZA MENDOZA, está “encima de la cerca” y listo para saltar hacia la mejor oferta política de la temporada.

Yerran quienes lo hacían al lado del Partido Encuentro Social, si bien el líder actual fue su segundo de a bordo en SEDESOL, pero lo que nosotros tenemos entendido es que su identidad ideológica es azul, por lo que nosotros lo visualizamos operando a favor de los candidatos del PAN en el 2018, aunque no debe descartarse la posibilidad de que figure en la boleta azul como candidato a los muchos que van a disputarse el año que entra.

Y VÍCTOR, por su consanguineidad con el magnate ROLANDO CANTÚ BARRAGÁN, podría bregar hacia donde remen los CANTÚ BARRAGÁN el 2018.

Pero ¿y dónde deja usted al PAN-Reynosa, que no ha dejado de operar en las colonias populares gracias al intenso activismo político de la Delegada municipal, diputada JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, y a la presencia permanente del Gobernador CABEZA DE VACA y la acción coordinada de FRANCISCO GARZA DE COSS y VÍCTOR SÁENZ a favor de los grupos vulnerables de aquella localidad?

Mientras que por el lado del PRI, la tacañería de los patrocinadores de GUSTAVO RICO deja mucho que desear, pues evidentemente se quedaron varados en el pasado, cuando la política se hacía con saliva; es decir, con promesas y discursos.

Pero el lunes analizaremos a profundidad el “fenómeno Reynosa” y sus implicaciones rumbo al 2018.

Por cierto: ¿no ha llegado todavía por allá el convoy de la Policía estatal?

De última hora, el Comité Directivo estatal del PRI anunció que hoy sábado 21, a las 12:00 horas, llevará a cabo el Consejo Político estatal, en las instalaciones de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, que tiene como propósito validar los acuerdos de la Asamblea Nacional, a efecto de que este Comité Directivo emita el acuerdo correspondiente.

Por cierto, la sesión nacional extraordinaria del CEN del PRI, emitió el Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos rumbo al 2018, cuyo contenido será dado a conocer en la asamblea estatal.

A propósito de Matamoros, el Gobierno municipal, a través de la Secretaría de Fomento Económico y del Empleo, firmó un Convenio de Colaboración con Nacional Financiera, con el objetivo de brindar información y orientación sobre los financiamientos a micro, medianas y pequeñas empresas, de manera que continúen creciendo.

MARYCARMEN DOMÍNGUEZ SOLÍS, directora de Emprendedores y Empresas Familiares en el municipio, comentó que con este convenio se unirán esfuerzos entre ambas partes, no solo para que las “Mipymes” puedan obtener financiamiento, sino para que reciban capacitación, mediante los cursos desarrollados por 2Nafin”, ya sea por medios electrónicos y/o presenciales.

La firma del Convenio tuvo lugar en la sala Benito Juárez de Palacio Municipal, con la presencia del presidente municipal; SAID SAAVEDRA BRACAMONTES, director regional noreste de Nacional Financiera y ARTURO GÓMEZ IBARRA, Secretario de Fomento Económico y del Empleo.

Mientras que en Reynosa, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el gobierno de la doctora MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ, inició la reparación de la Calle 20 de Noviembre, en un tramo recién pavimentado con concreto hidráulico, que fue dañado en días pasados y que afectó además del gasto público en dicha obra, el tiempo de su terminación.

Luego de más de una década de espera, los habitantes del Fraccionamiento Reynosa tendrán en excelentes condiciones la principal calle de acceso, por lo cual la doctora MAKI ORTIZ ha pedido la colaboración de todos los ciudadanos para que ayuden en la conservación de esta obra, que inició con un presupuesto de 17 millones 302 mil pesos.

“Quiero decirles y recordarles lo que hemos repetido hasta el cansancio y que incluso es nuestro lema en esta Administración: ¡Esto es Proyecto de Todos!, cuidemos las obras que estamos realizando, son de ustedes, son para su beneficio”, aseguró la alcaldesa.

En Nuevo Laredo, entre tanto, la Dirección de Salud Municipal exhortó a mujeres de 40 años o más, a practicarse una mastografía gratuita en la unidad móvil ubicada en el estacionamiento del Centro Oncológico en la colonia La Fe, como parte del programa denominado 'Proyecto Rosa’.

El doctor JORGE GÓMEZ CAVAZOS, médico de la Dirección de Salud Municipal, comentó que no se requiere registro previo para el estudio, únicamente deben acudir de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde.

"La recomendación es que acudan sin talco ni desodorante, este examen se debe practicar una vez al año para descartar cualquier anomalía, recordemos que la enfermedad detectada a tiempo puede salvar vidas", explicó el médico.

Este servicio lo proporciona gobierno del Estado en coordinación con gobierno municipal, Sistema DIF Tamaulipas y Nuevo Laredo, y se otorgará hasta el 31 de octubre, por lo que se invita a las mujeres a aprovechar 'Proyecto Rosa', donde la mastografía que tiene un costo de mil a mil 500 pesos en clínicas particulares, en este programa es completamente gratuita.

Aquí un paréntesis para compartirle que, Protección Civil Tamaulipas, con información del Servicio Meteorológico Nacional de la CNA, informó sobre el ingreso del Frente Frio No. 6, que provocará un ligero descenso de temperatura, a partir del día domingo, lo cual generará probabilidad de lluvias moderadas en algunos puntos del Estado, las cuales estarán acompañadas de viento ligero con componente norte en la mayor parte del Estado.

En las Zonas Norte y centro de la entidad, las temperaturas máximas de este domingo serán de 32 grados centígrados y 14 mínimas, con probabilidad de lluvias puntuales moderadas, mientras que en la zona sur la temperatura máxima será de 35 grados, con mínimas de 16, con iguales probabilidades de lluvia.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.