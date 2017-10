Tendrá Matamoros muestra gastronómica de terror

El evento se realizará en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo, donde además habrá una exhibición de altares de muertos y el costo del boleto es de cien pesos

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Viernes 20 de Octubre del 2017 a las 11:10

Matamoros, Tamaulipas.- Una muestra gastronómica de terror se efectuará en próximo 27 de octubre, de 18:30 a 20:30 horas, con el lema "Rico y sabroso, hecho en Matamoros", informó el presidente del Consejo de ONG en esta frontera Álvaro Morales López.



Señaló que la muestra es organizada por la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), quien de nueva cuenta beneficiará a las asociaciones civiles que se acerquen a apoyar con la venta de boletos, pertenezcan o no al Consejo.



Detalló que el evento se realizará en las instalaciones del Centro de Convenciones Mundo Nuevo en esta ciudad fronteriza, en donde además habrá una exhibición de altares de muertos y el costo del boleto es de cien pesos.



Morales López subrayó que es importante promocionarse y que la gente sepa que no solo piden donativos, sino que hacen actividades y equipo con otros organismos como Canirac, para sacar adelante los proyectos que tienen establecidos.



Apuntó que son poco más de 15 restaurantes los que estarán participando en la muestra gastronómica y lo que están cuidando mucho es que no van a vender más boletos de la capacidad que tienen, para poder atender muy bien a la gente.



Quienes asistan tendrán derecho a cuatro degustaciones y una botana, no habrá venta de alcohol, además Álvaro Morales de nueva cuenta estableció que el exhorto es a que la gente no desperdicie y pida solo lo que piensa comer.