Escenarios críticos por Anti TLC

Por: Jorge Lera Mejía El Día Jueves 19 de Octubre del 2017 a las 22:13

Los mexicanos desde la segunda guerra mundial hasta la fecha, hemos surcado diversas crisis económicas, políticas y sociales. Tanto así que se nos reconoce como las generaciones de las crisis recurrentes.

Ahora, una nueva crisis está en puerta. Sus ejes principales –falta de justicia, corrupción, desigualdad– son los mismos de 1947, los mismos de hace siglos.

Sus rasgos principales: más de la mitad del país en la pobreza y la corrupción e impunidad criminal, que alcanza el 98% de los casos. Somos un país injusto, desigual, corrupto y sin rumbo.

Las fuentes de legitimidad están secas. El mecanismo para organizarnos –la democracia– está ya corroído por los males nacionales: la corrupción y la injusticia.

La generación más joven se muestra escéptica y la anterior –la que puso los cimientos de la democracia–, está cansada o desilusionada.

De acuerdo a Carlos Herrera citado por Carmen Aristegui el 19 de marzo de este año:

(...) Después de 23 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC), la economía mexicana se ha visto afectada en múltiples sectores, sin que, de ninguna manera, se hayan resuelto los problemas centrales que el país sufre desde antaño: la pobreza, el desempleo, la violencia, entre otros.

Al contrario, cada uno de ellos se ha agudizado seriamente en las últimas dos décadas, a la par que el campo y la soberanía alimentaria han sido destrozados, las cadenas industriales desestructuradas y los mecanismos de seguridad social debilitados.

Con el paso del tiempo, la economía mexicana se ha “especializado” en la generación de tres “mercancías” que resultan sumamente atractivas para el mercado mundial: mano de obra barata, drogas ilegales y migrantes indocumentados (y, por lo mismo, muy baratos como fuerza de trabajo).

Si se quisiera ser justo con el TLC, éstos son los tres elementos que deberían resaltarse como sus productos más legítimos. Por supuesto, estos tres elementos no son nada halagüeños y tan sólo mencionarlos resulta una afrenta para las verdaderas aspiraciones de la economía mexicana (...)

Estas crisis recurrentes, son tan súbitas que sólo basta un escupitajo del Presidente de EE.UU. para que nuestro peso caiga, se dispare la inflación y la bolsa de valores se estremezca.

Así; está semana que terminaba, el peso se depreció 0.53% o 10 centavos a 18.67 por dólar a la venta en operaciones de mayoreo respecto a la sesión del viernes, el nerviosismo previo a la cuarta ronda de renegociaciones del TLCAN presionó a la moneda local a su menor nivel de cuatro meses. En este contexto, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa de Valores perdió 0.46% o 231.02 puntos a 50,071.94 enteros.

Al paso que vamos, si el TLCAN se termina y los 3 países se atienen a las reglas de la OMC, provocaría en México una caída del PIB hasta en un punto porcentual este año y en el que viene, profundizándose aún más en los siguientes años.

Sin lugar a dudas el desempleo aumentaría y la inversión extranjera se contraería hasta en un 37% según algunas estimaciones.

Habría más desigualdad y más pobres en las calles y gente angustiada que son el mejor caldo de cultivo para una sociedad que está sufriendo ya de por sí el embate de la delincuencia organizada.

En fin, más aspirantes a sicarios harían fila en las puertas de los cárteles. Para Estados Unidos también significaría un golpe económico, sobre todo en lo que atañe a las ganancias de las grandes corporaciones.

No deben olvidar en EE.UU. que más del 90% de las ganancias generadas por las transnacionales en México se quedan en manos de empresarios y organizaciones repartidas entre los vecinos del norte y Europa.

No cabe duda, a México no nos quiere el creador y no nos quiere Trump. Primero los huracanes, luego los terremotos y seguimos con los nervios de punta por las negociaciones del TLC y las declaraciones vía Twitter de Trump. Sin olvidar los 48 mil millones de pesos que se calcula perdimos por los sismos...