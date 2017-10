Advierte el SAT

Por: Benito García Islas El Día Jueves 19 de Octubre del 2017 a las 20:05

Cuidado, si usted está ahorrando para comprar un auto, voy más allá, si con sus participaciones que recibe, sobre todo aguinaldos, evite comprar un auto de los llamados “chocolate” introducido ilegalmente al país.

Quiero decirle, apreciable lector, si piensa ampararlo por esas asociaciones que ofrecen engomados y placas, con los que supuestamente “pueden circular de manera legal”, lo están estafando.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo un llamado a la población, es una advertencia, podría perder su unidad motriz y lo peor hacerse acreedor a una multa por defraudar al fisco.

“El SAT ha identificado el uso ilegal de placas y engomados que no están autorizados, proporcionados por agru­paciones que lucran con las necesidades de los contribuyentes”, indicó la dependencia en un comu­nicado.

Y para que no digan que sólo les doy el remedio, transcribo la esencia del comunicado oficial: “Los propietarios de ve­hículos usados pueden acercarse con un agente aduanal o entrar al portal del SAT www.sat.gob.mx para conocer los requisi­tos y procedimiento para la importación legal de vehículos, usted sabe si corre riesgos.

EL PANISTA ANAYA, SUS PROBLEMAS SE LOS ENDOSA AL PRI

Al que han puesto como campeón, por tanto golpe recibido es al presidente del CEN del PAN, Ricardo Anaya, ya siente lo duro sino lo tupido, ahora denuncia que los priistas hackearon la cuenta de Twitter del PAN.

Dice el texto: “en un hecho inédito, panistas demandaron la renuncia del dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, desde la cuenta de Twitter oficial del partido: @AccionNacional.

En un primer mensaje emitido después del mediodía se exige la renuncia del queretano para evitar la división en el partido.

Cabe destacar que la cuenta de Twitter del PAN está certificada y en ella se difunden las actividades del partido y su dirigente y se fijan las posturas institucionales de Acción Nacional. En mensajes posteriores, que incluyeron imágenes de Anaya, se pudo leer "Anaya culpable de la crisis del PAN"

@RicardoAnayaC antepone sus intereses personales a los de nuestro partido. Que se siente ser el principal factor de división en el PAN?", cuestiona otro tuit emitido a las 12:10 horas.

A las 12:28 horas en la misma cuenta de Twitter, el PAN acusó que sus redes sociales fueron hackeadas y responsabilizó al PRI, no a los panistas.

La cuenta @AccionNacional sufrió un ataque cibernético. Ya borramos los contenidos inadecuados", difundió el partido.

Este intento de Hackeo se inscribe en la campaña orquestada por el PRI-Gobierno contra @AccionNacional y @RicardoAnayaC. No les tenemos", se añadió en la cuenta de Twitter. Como dicen por ahí. “aiga sido como aiga sido”. Palo dado ni Dios lo quita.

EL PRI, NI EN CUENTA

Mientras en el PRI nacional, les mueve a risa, eso de “no les tengo miedo”, “exige que lo fiscalicen, pero él no hace nada para presentar evidencias de quienes dice que lo difaman, por ejemplo no ha explicado porque no le cuadra su declaración “3 de 3”, cuando sus gastos personales superan lo que gana, señalan priistas de Tamaulipas.

Y ya que hablamos del PRI, y la lista de posibles candidatos, el líder nacional Enrique Ochoa Reza, señala que hablen de cuadros importantes inmersos en la función pública, los priistas y la ciudadanía en general escogerán al mejor.

Ha dicho Ochoa Reza, “la designación del candidato a la presidencia de la República, “no lo habrá este año”, no será hasta el primer trimestre del año entrante, como lo marca además el calendario electoral.

A propósito, ¿a qué estamos jugando?, hablando de golpes bajos, en Tamaulipas, quien no salió bien librado, “también o pusieron como campeón” en la comparecencia, de la glosa del primer informe del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Fue al Secretario de Educación en Tamaulipas (estaba en los terrenos de su correligionario panista, Carlos García Gonzáles que quiere ser alcalde de Matamoros,) en su comparecencia ante los legisladores locales fue cuestionado abiertamente aún por los mismo diputados locales de su partido.

Por eso la pregunta: ¿A que estamos jugando?, se supone que la bancada blanquiazul de la LXIII legislatura que son mayoría lo arroparían, pero no fue así, se unieron las voces críticas.