Recibió Jóvenes Tamaulipas 68 proyectos de emprendedores

Por lo que ahora serán analizados por un comité de expertos en la materia, quienes decidirán qué tan viables son los proyectos, señaló el director de la dependencia Edmundo Marón

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un total de 68 proyectos de personas emprendedoras menores de 29 años de edad, se recibieron a través del esquema Inversión Joven, informó el director de Jóvenes Tamaulipas Edmundo Marón Manzur.



Señaló que ahora serán analizados por un comité de expertos, "van a ser académicos, personas que les saben al tema de los negocios, a las inversiones y de esta manera van a estar viendo cada uno de los proyectos para ver qué tan viables son”.



Dijo que le pedirán a los emprendedores que le expliquen al comité porque su proyecto debe realizarse, la visión y misión, el estudio de mercado que hicieron, en fin “toda la información para saber que un proyecto exitoso”.



“Una vez que se platique con ellos el comité estará aprobando los proyectos, lo que no queremos es que los proyectos sean buenos en papel y cuando lo lleven a campo no sean efectivos y que el recurso que les preste el Gobierno del Estado sea una deuda para ellos y no un apoyo”, precisó.



Sobre cuál es el techo financiero con el que cuentan, Marón Manzur explicó que el gobernador y el secretario de Bienestar Social aprobaron cinco millones de pesos para poder apoyar a la juventud, “es un programa que se hace por primera ocasión y se llama Inversión Joven”.



“Para cada proyecto se estarían otorgando desde 40 hasta 150 mil pesos y si llega a haber un proyecto extraordinario podríamos dar hasta 250 mil pesos, pero eso ya dependerá de la información que le den al comité y por supuesto que se justifique esa cantidad”, comentó.



El funcionario estatal subrayó que el recurso para los proyectos aprobados se otorgará la primera semana de diciembre y a partir de ahí se les dan seis meses a ellos para que empiecen a operar sus negocios y empiecen a pagar el crédito.



“En ese colchón de los seis meses nosotros estamos esperando que ellos ya puedan ejercer el dinero, lo puedan aplicar y empiecen a tener utilidades para que puedan empezar a pagar el crédito”, puntualizó.