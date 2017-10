Cumple doctor de Nuevo Laredo cuatro días en “huelga de hambre”

A fin de obtener una indemnización que le ha negado la aseguradora Quálitas, el galeno Cuauhtémoc Láscari permanece en la puerta principal del Palacio de Justicia del Estado de Tamaulipas

Por: Primitivo López/Nuevo Laredo El Día Jueves 19 de Octubre del 2017 a las 16:02

Con los estragos en su cuerpo por la falta de alimento, el doctor Cuauhtémoc Láscari Anderson de 64 años, cumple hoy cuatro días de huelga de hambre en Nuevo Laredo en su lucha para obtener una indeminización

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Con los estragos en su cuerpo por la falta de alimento, el doctor Cuauhtémoc Láscari Anderson de 64 años, cumple hoy cuatro días de huelga de hambre en Nuevo Laredo en su lucha por obtener una indemnización que le ha negado la aseguradora Quálitas.



Bajo una sombrilla de playa, una silla de plástico y un bronceador para las quemaduras del sol, el galeno permanece en la puerta principal del Palacio de Justicia del Estado de Tamaulipas en esta ciudad fronteriza.



En el camellón central de la Avenida está una pequeña casa de campaña en donde pernocta el otrora político del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), quien ocupara hace algunos años el cargo de regidor en el Cabildo de Nuevo Laredo.



El médico pediatra exige justicia por el abuso que asegura comete en su contra la empresa aseguradora Quálitas.



Cuenta que hace seis años, el 9 de abril del 2011, manejaba su camioneta HHR Chevrolet modelo 2007 sobre el Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta, cuando fue impactado por un tráiler que se desplazaba a toda velocidad y provocó el choque, ocasionándole la pérdida total de su unidad, dejándole serias lesiones aunque salvó la vida.



“Tengo incapacidad permanente por mi pierna izquierda, ya que quedé con dos centímetros más corto de mi pierna y lo único que pagó la aseguradora fue el Hospital, sin embargo, yo tuve que pagar consultas médicas, radiografías y terapias”, relata.



“Quálitas sigue negándose a cubrir el daño, tuve que presentar una demanda a través de un abogado y dos jueces determinaron a mi favor, pero aun así, ellos no quieren pagar el daño”, expresó.



Dice que la demanda es por tres millones 200 mil pesos pero más a partir de la sentencia, “ya que hay una cláusula que genera un interés diario, si ellos se siguen retrasando, el pago será más alto y ya son dos años de eso”.



Cuauhtémoc Láscari responsabiliza de que su caso no se resuelva a Raúl Enrique Morales Cadena, Magistrado de la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.



También exhibe las cartas y oficios que ha enviado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al propio presidente Enrique Peña Nieto, sin que hasta el momento hay recibido una respuesta.



Asegura que seguirá allí, en ayuno permanente, “hasta que la salud me lo permita”.