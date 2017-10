CNOP en Tamaulipas no niega a Eugenio Hernández

Jueves 19 de Octubre del 2017

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Efraín de León León, señaló que dicho organismo no desconoce a Eugenio Javier Hernández Flores, ex gobernador priista de Tamaulipas y quien actualmente se encuentra recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria.



Indicó que el ex gobernador es militante del partido y será la Comisión de Honor y de Justicia de dicho órgano político, quien determinen si es sujeto a la expulsión del partido o qué decisión se toma a pesar del proceso judicial que actualmente presenta.



“No negamos a Eugenio, es un militante del partido, sin embargo será el mismo organismo el que determine su situación como miembro”, comentó.



Asimismo aseguró que están por verse los efectos colaterales que se puedan presentar por la detención del ex mandatario estatal, ya que el próximo año se presentará un proceso electoral en el Estado.



“Tenemos que analizar cuál es el efecto que causará su detención, es lógico que nos tiene que afectar, no sabemos en qué magnitud, sin embargo debemos de estar preparados y trabajar de cara al próximo proceso electoral que tenemos que afrontar”, mencionó.



Puntualizó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encuentra preparado para las próximas elecciones, por lo que tienen que trabajar todos en unidad para el próximo proceso en donde se definirán diputaciones federales y alcaldías.