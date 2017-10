Atiende Gobierno de Tamaulipas organizaciones civiles

A fin de aclarar dudas e inquietudes, el Secretario de Bienestar Social (Sebien), Gerardo Peña Flores atendió a integrantes del Movimiento Antorchista

Por: Mesa de Redacción El Día Jueves 19 de Octubre del 2017 a las 15:34

A fin de aclarar dudas e inquietudes, el Secretario de Bienestar Social (Sebien), Gerardo Peña Flores atendió a integrantes del Movimiento Antorchista

Autor: HT Agencia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A fin de aclarar dudas e inquietudes, el Secretario de Bienestar Social (Sebien), Gerardo Peña Flores atendió a integrantes del Movimiento Antorchista.

El funcionario explicó a los presentes que los programas sociales llegarán solamente a quienes más lo necesitan, de acuerdo a la instrucción del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Peña Flores, fue puntal al decir que aquellas personas que no requieren determinado apoyo pueden calificar para otro.

“Si alguien no es aprobado para el programa alimentario, hay más, tanto sociales como otros que de manera transversal con el Gobierno del Estado van a ser aterrizados a las personas calificadas de acuerdo a su condición y perfil socioeconómico. Es decir, hay y habrá otro tipo de programas para quienes los ocupe”, explicó.

Para ello, se llevó a cabo un censo a través del Expediente Social Único con el cual se determinó quien sí y quien no requiere de un apoyo.

“Nosotros estamos confirmando a través del Expediente Social Único que efectivamente lleguen a las familias que lo requieren. Estamos haciendo esto con total transparencia de acuerdo a la clasificación y calificación del expediente”.

Afirmó además que los programas sociales no se dispersarán a través de líderes sino que serán entregados directamente casa por casa que ya hayan sido censadas.

“Eso es parte del gobierno del cambio, que no haya despilfarro y que no se entregue a quienes no lo necesiten, esto porque había gente que nunca recibió nada y que si lo necesitaba”, dijo.