Avanza audiencia del ex gobernador de Tamaulipas ante el juez federal

La abogada Blanca Nelly Riestra llegó 20 minutos antes de las 10:00 horas, mientras que el licenciado Juan Jorge Olvera hizo su arribo al recinto federal alrededor de las 10:40

Por: HT Agencia El Día Jueves 19 de Octubre del 2017 a las 12:07

A su llegada, la abogada Blanca Nelly Riestra Ortiz, ignoró en todo momento a los reporteros que se encontraban al exterior del edificio federal, quienes la cuestionaban sobre su retraso y la licenciada solo se dirigió a la entrada del recinto e ignoró a los periodistas.

Autor: Everardo Eguia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La audiencia por el proceso de extradición que enfrenta el ex gobernador Eugenio Javier “N”, inició con la presencia de la abogada Blanca Nelly Riestra Ortiz, quien llegó 20 minutos antes de las 10:00 horas al Poder Judicial Federal en Ciudad Victoria.



Serían alrededor de las 10:40 horas cuando el licenciado Juan Jorge Olvera Reyes, integrante del equipo de defensa del ex mandatario tamaulipeco, arribó a las instalaciones del Poder Judicial Federal, siendo de igual manera renuente a los cuestionamientos de la prensa.



La audiencia estaba programada para las 9:00 horas de hoy jueves, pero ante la ausencia de los abogados defensores del ex mandatario tamaulipeco el juez decidió aplazarla por una hora, a fin de darles tiempo a los abogados para su llegada.

Hay que recordar que la audiencia debió de haberse llevado a cabo ayer miércoles, sin embargo, fue puesta en receso durante dos ocasiones porque no estaban los abogados defensores y el ex mandatario insistía en esperarlos, rehusándose a utilizar a los de oficio.

Por lo anterior el juez concedió pasar la audiencia para este día, en punto de las 9:00 horas, precisando que se llevaría a cabo estuvieran o no presentes los abogados defensores, pero esta mañana volvió a dar otro plazo de una hora por la misma razón, la usencia de los licenciados de la defensa.