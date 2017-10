Reanuda gobierno de Nuevo Laredo la entrega de enseres domésticos

Este miércoles llegaron los camiones con 200 refrigerados y 300 colchones que se distribuirán en esta segunda etapa, en conjunto con lo que llegó del FONDEN, informó la regidora Imelda Sanmiguel

La entrega de apoyos se realizará únicamente en las colonias que resultaron afectadas por las inundaciones y a las familias que se encuentran registradas en el censo que se realizó en días pasados

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Iniciará Municipio la segunda etapa de entrega de enseres domésticos a familias que perdieron parte de su patrimonio por las inundaciones registradas en 21 colonias de la localidad por las fuertes lluvias del pasado 26 de septiembre .Esta es la primera vez que un gobierno municipal destina recursos para atender una contingencia de este tipo.

La regidora Imelda Sanmiguel Sánchez, mencionó que hasta el momento se han invertido 3 millones 600 mil pesos en la adquisición de refrigeradores, estufas, colchones y material de limpieza que se empezó a distribuir en semanas anteriores entre los afectados.

"Este miércoles llegaron los camiones con 200 refrigerados y 300 colchones que se distribuirán en esta segunda etapa, esto se entregará en conjunto con lo que llegó del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) que son más de 3 mil despensas, 6 mil colchonetas, 6 mil cobertores, mil 500 kits de limpieza y la misma cantidad de kits de aseo personal", informó Sanmiguel Sánchez.

En la primera etapa de distribución se entregaron 500 colchones, 250 refrigerados y 30 estufas; que sumado a lo que se distribuirá en la segunda etapa, llegará el apoyo a 800 viviendas de mil 50 que resultaron con pérdidas de acuerdo a los censos realizados por los regidores de los sectores afectados.

La regidora mencionó que la Asociación de Agentes Aduanales entregará 100 colchones y el Grupo NLD apoyará con 70 colchones.

"Hay familias que aún no reciben el apoyo, no es porque no queramos hacerlo, es porque el abastecimiento en la ciudad no fue suficiente y se tuvo que mandar a pedir a otros lugares, los camiones ya están llegando, les pedimos paciencia y sobre todo, si su refrigerador funciona no pedirlo para así apoyar a quienes realmente lo requieren", agregó la regidora.

