Afirma regidor en Ciudad Victoria que independientes han perdido credibilidad

El propósito que tenían se ha desvirtuado, “ahora sólo renuncian a los partidos y cualquiera puede postularse”, manifestó el regidor panista Javier Antonio Mota Vázquez

Por: Alberto Serna/Ciudad Victoria El Día Miercoles 18 de Octubre del 2017 a las 11:13

Autor: Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La figura de los candidatos independientes han perdido credibilidad, esto luego de que el propósito que tenían se ha desvirtuado, aseveró el regidor panista en Ciudad Victoria, Javier Antonio Mota Vázquez.



Señaló que hay casos de candidatos que dicen ser independientes, sin embargo, tienen un pasado de militancia en partidos políticos y por no recibir una oportunidad decidieron lanzarse a una candidatura por esa vía.



“Tenemos el caso de El Bronco, que tiene de independiente lo que yo tengo de astronauta, sabemos de su pasado priista, eso hace que estos candidatos pierdan credibilidad”, expuso.



Si bien dijo que las candidaturas independientes era algo que reclamaba la sociedad, el propósito se ha perdido, pues ahora sólo renuncian a los partidos y cualquiera puede postularse.



“Era una figura que necesitaba la sociedad, sin embargo, en lo personal yo creo que los candidatos lejos de ser independientes, son personas que no recibieron la oportunidad en su partido político”, expuso.



Mota Vázquez dijo que si bien también se ha perdido la credibilidad de parte de los ciudadanos hacia los partidos políticos, no todo es malo hacia el interior de estas instituciones.