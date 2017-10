Los efectos del “Margaritazo”

Por: Ana Luisa García El Día Martes 17 de Octubre del 2017 a las 22:21

30 municipios en atraso: UAT

La negligencia de Méndez Salas

1.- El Frente Ciudadano por México, significa “echarle montón” al partido en el Poder. La visión que se tiene es que tres partidos juntos pueden lograr lo que ninguno de ellos podría de manera individual, en conclusión es una fórmula que puede funcionar si el motor impulsor es el malestar social.

Sin embargo las evaluaciones que han realizado hasta ahora no arroja resultados favorables. Incluso Santiago Creel Miranda, Coordinador Político del Comité Ejecutivo Nacional, considera que una vez que el Frente tenga candidato podrán recuperarse de los efectos del “margaritazo”.

No existe una fuga masiva de panistas que corran tras el proyecto de Margarita Zavala, pero si hay una estructura azul cobijada por dos sociedades civiles que en conjunto han ejercido más de 35 millones de pesos en 16 meses de promoción que abarca el 2016 y parte de 2017. El dato de esa erogación fue confirmado por esas organizaciones al periódico El Financiero en junio de este año. Uno de esos membretes se denomina “Yo con México”.

Decimos que no hay fuga de panistas porque no han pedido su baja, pero sin esta estructura albiazul asentada principalmente en los estados gobernados por Acción Nacional que es la mitad del país, Margarita no podría recabar con facilidad, las más de 864 mil firmas de apoyo que requiere para obtener su registro como candidata independiente.

Está comprobado que no todos los que apoyan con una firma, votan por la candidatura independiente. Eso es natural porque en este momento la señora Zavala es una opción que sólo tiene un adversario al frente, que es Andrés Manuel López Obrador, por MORENA, los demás partidos todavía no destapan su carta, por muy presumible que se vea.

De tal manera que Creel Miranda tiene razón, la verdadera fuerza de Margarita y de cualquier candidato independiente se medirá cuando esté completa la opción de todos los partidos políticos participantes. No es una lucha precisamente entre panistas, si bien es una estructura la que facilita la promoción.

Si se tratara de jugar vencidas entre las militancias del PRI, PAN-PRD-PMC y MORENA, lo más probable es que ganara el Tricolor, pero no son los de casa los que determinarán los resultados de los comicios 2018 para elegir Presidente de México, sino el voto ciudadano que no milita, que no forma parte de la estructura, pero que ejercerá su derecho a sufragar en favor del candidato que más le satisfaga, el que le despierte más confianza, el que parezca menos corrupto y más capaz para resolver los grandes problemas de este país.

2.- Decíamos líneas arriba que Santiago Creel Miranda, da por hecho, que una vez que el Frente tenga candidato a la presidencia de la República podrá despegar el Partido Acción Nacional sin dificultad y que la salida de Margarita no les va a repercutir en absolutamente nada.

Sin embargo eso siempre y cuando no se les desmorone el partido de aquí a ese momento, porque los twittazos están fuertes y cimbran sus estructuras

La salida de Margarita Zavala del partido es causa y efecto del fuerte conflicto que se dirime en las redes, con acusaciones mutuas algunas muy ofensivas como la del Senador Ernesto Ruffo Apple, quien dijo que la renuncia de la ex Primera Dama equivale a cuando sale pus de un absceso y uno se siente aliviado.

El senador Javier Lozano Alarcón llamó imbécil a Ruffo, luego de “apoyar a morir al Bronco gobernador de Nuevo León, a pesar de ser criticado por los panistas de esa entidad.

Por su parte el exgobernador de Baja California Norte no baja de traidores al grupo de los que hoy se conoce como “Los senadores rebeldes” por su oposición a la dirigencia nacional de Ricardo Anaya. Ellos son Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega.

Realmente es un penoso espectáculo el que están ofreciendo estos personajes y sólo contribuyen a demeritar al partido que los puso en la tribuna donde están y en nada abona al proyecto de los Calderón.

Para cerrar el tema, el Senador Ernesto Ruffo asegura que Ricardo Anaya no será el candidato del Frente, que quienes integran esta alianza tendrán que ponderar quien es la mejor opción, y Anaya es sólo el presidente del partido. En eso tiene razón, porque en este momento el “Chico Maravilla” está muy devaluado y no por su enfrentamiento con Margarita, sino por el notorio superávit familiar aun no justificado.

Para rematar, ahora falta que tras las encendidas discusiones de Ruffo, y enfrentamiento con el bando “calderonista”, esté una vocación y aspiración por “servir a México”.

3.- Académicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en su visión de orientar el trabajo de investigación de sus claustros hacia la problemática social de la entidad, trabajan en la construcción de un proyecto que permita rescatar a 30 municipios de su atraso, para incorporarlos al sector productivo y que contribuyan al Producto Interno Bruto del estado, hoy concentrado en 8 de los puntos geográficos de mayor población.

La investigadora Yesenia Sánchez Tovar está al frente de este trabajo cuyo primer paso fue un análisis de pequeñas y medianas empresas (PYMES) en diversas zonas del mapa tamaulipeco, lo que les dio la información necesaria para despegar el proyecto.

La máxima Casa de Estudios ha sembrado en sus cuerpos académicos la idea de vincular su trabajo a problemáticas sociales, como una manera de devolver lo que la sociedad ha aportado para la subsistencia de la institución.

En esas circunstancias se proponen realizar un diagnóstico que precise cuál es la situación económica social y ambiental de esas, para en base a esta valoración identificar y diseñar posibles alternativas de producción sustentables que permitan el desarrollo económico de esos municipios que están en el atraso. Lo más importante es que la propuesta contempla los recursos y capacidades de los universitarios para emprender la transformación que se requiere.

4.- El Secretario General de la Sección XXX del SNTE, Rigoberto Guevara Vázquez está dejando constancia de su interés por resolver la problemática del magisterio tamaulipeco, primero al lograr que más de 20 mil jubilados les hicieran efectivo el pago de aumentos salariales pendientes desde 2013, y ahora obtuvo la respuesta favorable del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para restablecer un bono semestral.

Este último, tenía año y medio de estar cancelado y luego de gestionar a través del Secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos, obtuvo el visto bueno del mandatario para que se reanude el bono en beneficio de maestros con responsabilidades de supervisores y jefes de sector, el cual es dos veces al año y el primer pago está programando para hacerse efectivo en el próximo mes de noviembre.

Lo que llama la atención, sobre todo en el caso del pago de aumento salarial a jubilados, es que el anterior dirigente, Rafael Méndez Salas quien asumió el mando de la Sección XXX el 26 de septiembre de 2012 no hubiera realizado gestoría para resolver el problema que permaneció empantanado desde 2013. Era conocida su indiferencia hacia los problemas de los maestros pero esto raya en la negligencia, porque un incremento en los sueldos es un derecho, es algo acordado que faltó hacer cumplir.