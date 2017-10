Crece consumo de metanfetaminas entre jóvenes del sur de Tamaulipas

Lo que pone en alerta y foco de atención el que se pueda incrementar, sobre todo en los grupos vulnerables que son de 12 a 19 años, dijo el titular de Centro de Integración Juvenil, Jorge Ávalos Castelán

Por: Carlos Juárez/Altamira El Día Martes 17 de Octubre del 2017 a las 21:30

En la zona sur de Tamaulipas se ha iniciado el consumo del cristal, una droga sintética que una persona adictiva puede causar hasta la muerte, seńaló el titular del Centro de Integración Juvenil (CIJ), Jorge Ávalos Castelán

Autor: Carlos Juárez

Altamira, Tamaulipas.- En la zona sur de Tamaulipas se ha iniciado el consumo del cristal, una droga sintética que una persona adictiva puede causar hasta la muerte, señaló el titular del Centro de Integración Juvenil (CIJ), Jorge Ávalos Castelán.



Dijo que actualmente atienden a cuatro jóvenes de entre 12 y 19 años, quienes consumían la sustancia nociva.



"No es que sea una nueva modalidad o que estén surgiendo nuevas modalidades en nuestra zona, lo que si hemos detectado en este año es que está habiendo consumo de una droga que no se utilizaba en años anteriores que es el cristal", indicó.



"Eso por supuesto que pone en alerta y foco de atención el que se pueda incrementar, sobre todo en los grupos vulnerables que son de 12 a 19 años", comentó.



"En este año se han detectado cuatro casos que han llegado a consulta. Sí de hecho esa es una de las situaciones de la que son las metanfetaminas, donde ya habla de una droga fabricada de manera sintética en este rango de estimulantes que está apareciendo, no era una droga que se identificara en la zona pero están apareciendo casos".



Ávalos Castelán, añadió que las dos razones más viables para que sean utilizadas, es la difusión de dichas sustancias a través de redes sociales y la llegada de personas de otros estados.



"Por un lado el que también haya jóvenes que vengan de otras latitudes, pues somos un área de paso, y por otro lado las redes sociales en hacer énfasis de dar a conocer sustancias y crea curiosidad entre los jóvenes", finalizó.