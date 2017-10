Balta o Quique para el Senado

Por: J. Guadalupe Díaz Mtz. El Día Martes 17 de Octubre del 2017 a las 08:25

Cd. Victoria.- Con una clase priísta a la baja, dos exgobernadeables podrían estar ya disputando ser cabeza de fórmula del PRI hacia las senadurías en disputa el año próximo.

Uno, BALTAZAR HINOJOSA, diputado federal por tercera vez, exalcalde de Matamoros y frustrado candidato a la gubernatura.

Ciertamente, es de los pocos que pueden presumir de haberle ‘mentado la madre’ a EUGENIO, en plena cúspide de Poder del victorense hoy defenestrado.

Aunque le estorbaría el compadrazgo de pila con el hoy recluido en el Sollicciano, Italia, TOMAS YARRINGTON.

Otro, ENRIQUE CARDENAS JR., exalcalde de Victoria, exdiputado local y pastor congresal, exdirigente estatal del PRI y dos veces diputado federal.

De mecha corta, se supo en su momento de los enfrentamientos verbales lo mismo con YARRINGTON que con el ahora huésped de Tamatán.

Pero de su paso por el Congreso le cuelgan par de baldones.

Uno, el asunto de las marismas y, dos, aquel famoso préstamo de última hora por $600 millones autorizado a YARRINGTON a tres meses de entregar el gobierno a EUGENIO.

En ese sentido, trasciende que la todavía ‘lideresa’ de los trabajadores del gobierno estatal, BLANCA VALLES, ‘de que se va, se va’ de la política.

A grado tal que a preguntas sobre su intención de buscar ser candidata a senadora o diputada federal, la respuesta es tajante: ¡Ni loca!

Doña BLANCA fue beneficiaria del priato con cuatro gobernadores continuos.

Cuestión de recordar que fue MANUEL CAVAZOS LERMA quien la inventó como jefaza en el SUTSPET, ratificada por YARRINGTON, EUGENIO y ‘La Morsa’, que la hicieron dos veces diputada local.

En el primer año del PAN como gobierno, doña BLANCA GUADALUPE apenas asoma la cara en las oficinas del SUTSPET, pues prefiere ‘despachar’ en un restorán de Mina y 7 de esta capital.

CHISMOGRAFIA: Pero, para ‘amigos’ los del presidente PEÑA NIETO.

Cuando no son hampones que no tienen llenadera, allí tiene usted a los secretarios del Trabajo y Hacienda.

Por un lado, ALFONSO NAVARRETE justifica los bajos salarios en nuestro país aduciendo que la mano de obra mexicana es “con muy pocas capacidades, muy poca certificación de habilidades, con niveles de productividad bajos”.

Por otro, ‘PEPE’ MEADE, asegurando que “México le debe mucho al PRI”.

Pero, bueno, si el propio PEÑA NIETO se atreve a afirmar que “no es que hoy tengamos más corrupción que antes”, pues ahora es cosa de que las redes sociales exageran los hechos, dice.

‘Y así, ¿pos cómo?’, diría la abuela Trine.

‘Más antes’, el ya virtual ‘delfín’ de PEÑA NIETO para su propia sucesión la había ‘cajeteado’ al afirmar que en la elección presidencial del 2012, en lugar de votar por JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, candidata del PAN al que servía desde la SHCP, lo hizo por ENRIQUE PEÑA NIETO, del PRI.

No falta quien recuerde aquello de que ‘el que traiciona una vez, traiciona dos veces’.

De frente con los temas nacionales y, tómelo con todas las reservas del caso, pero dícese que MARGARITA DE CALDERON podría dejarse ‘convencer’ de regresar al PAN o renunciar a la candidatura presidencial.

Ello sería si RAFAEL MORENO VALLE es el candidato presidencial (con o sin Frente) y que a FELIPE CALDERON se le propusiera para el Senado.

Más un añadido: tan seguro se siente FELIPE de su popularidad que se arriesgaría a buscar su escaño en las urnas y no por la plurinominal facilita.

¿Usted cree el rumor? Yo tampoco, pero así andan.

A propósito, las cuentas alegres con que celebran su Frente los cupuleros ALEJANDRA BARRALES, RICARDO ANAYA y DANTE DELGADO podrían resultar mochas cuando tengan que aterrizar sus acuerdos.

Nos referimos, claro, a los momentos en que tengan que definir candidaturas, por ejemplo, para las nueve gubernaturas en juego al mismo tiempo que la presidencia de México.

Por citar una de ellas, el caso de Jalisco, única posición de ésas que ha exigido el veracruzano DELGADO RANNAURO.

Y es que allí tiene DANTE su única figura ‘de talla nacional’, como lo es el alcalde de Guadalajara ENRIQUE ALFARO RAMIREZ, postulado por el MC.

Pero resulta que el PAN a su vez tiene en Jalisco uno de sus principales enclaves, donde hasta en tres ocasiones consecutivas ha detentado la gubernatura.

De modo que no se espera fácil que PAN y MC se pongan de acuerdo.

Por cierto, coméntase en el ex DF que no es el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO quien deshoja la margarita para decidir si se postula o no a ‘PEPE’ MEADE como candidato presidencial, sino que es el propio secretario de Hacienda quien entre su grupo compacto halla resistencia a ser ese candidato presidencial.

Cierto que sería de fábula llegar a Los Pinos, le dicen.

Pero sería peor el fracaso, calculando lo difícil que resultará ganar la elección, siendo que el PRI nomás no sale del tercer lugar en ninguna encuesta.

Paréntesis para dejar constancia del festejo personal porque en un día como hoy, pero de hace 20 años fue un verdadero parteaguas en la vida de ‘quien abajo suscribe al calce’.

Ese día, mi amada ADRIANA dio el sí para que compartiéramos vida.

‘Cómo han pasado los años’, sí. Que ‘20 años no es nada’, también.

Que ‘tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir’, sí que lo es, con ADRIANA a mi lado.

En otro orden de ideas, en el pleito legal del exgobernador EUGENIO HERNANDEZ contra la justicia que le aplica el gobierno de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, el exalcalde de Victoria ganó, al menos temporalmente, a su homólogo de Reynosa.

Pero no porque pronto vaya a recuperar su libertad.

Sino porque GEÑO, según su abogado JUAN JORGE OLVERA REYES, obtuvo el amparo de la justicia federal para continuar su proceso desde el penal de Tamatán.

Para algunos, podría haberse visto como una especie de privilegio, cortesía por parte del gobierno estatal si se le moviera a un penal federal.

Aunque el motivo, según la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, es que “El Centro de Ejecución de Sanciones Victoria no cuenta con la infraestructura y los espacios requeridos para albergar a una Persona Privada de su Libertad con el perfil del exgobernador”.

Para otros, una deferencia para GEÑO, pues en cárceles estatales se tiene a JAVIER DUARTE y GUILLERMO PADRES o ANDRES GRANIER (aunque éste desde junio de 2013 está hospitalizado, ‘por problemas de salud’), de Veracruz, Sonora y Tabasco, respectivamente, por citar algunos ejemplos de la decena de exgobernadores en líos con la justicia.

Así, la ‘paletota’ habría quedado en canchas federales, con par de problemas.

Uno, garantizar la seguridad personal del exmandatario tamaulipeco.

Y dos, encarar directamente las exigencias (ciertas o falsas) del gobierno gringo para que EUGENIO sea extraditado a Estados Unidos.

Y es que, con GEÑO en sus manos, el gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO no habría podido evadir el reclamo de extradición.

En otro orden, vaya usted a saber lo que esconde o apena a la secretaria de Salud GLORIA MOLINA como para que se le haya permitido que entrara y saliera por la puerta trasera del Congreso, a donde acudió a infame ‘comparecencia’.

Llamó más la atención la presencia de las diputadas GUADALUPE BIASI SERRANO y MARIA DE LA LUZ DEL CASTILLO TORRES, del MC y Morena, respectivamente, que la de MOLINA GAMBOA.

Y eso que a LUPITA y a doña LUCY apenas se les conoce la voz.

Por otro lado, la violencia en la zona de Reynosa sigue irrefrenable.

‘Nada que ver’ con la promesa de la hoy alcaldesa MAKI ORTIZ proclamando que “si votan por mí las balaceras se acabarán”.

Lo cierto es que la violencia se ha recrudecido.

Lo cual irá en detrimento del PAN y su compromiso de retener el Poder local.

Mientras, nada extraño sería que el fiscal anticorrupción JAVIER CASTRO JR. ‘invite’ al experto en maquillaje de cuentas públicas desde el Congreso del Estado MIGUEL SALMAN ALVAREZ, para que explique cómo es que jamás de los jamases vio nada malo en las cuentas de exalcaldes que pasaron por sus manos.

Por ejemplo, las de LETICIA SALAZAR de Matamoros y CARLOS CANTU ROSAS de Nuevo Laredo, a las que la actual Auditoría Superior del Congreso ha encontrado más de cien observaciones.

Que no son cualquier cosa, pues en el caso de LETY hablamos de más de $1300 millones los que andan bailando.

Con un agregado: el nuevo auditor, JORGE ESPINO ASCANIO, dio plazo perentorio a LETICIA para que explique lo que haya hecho con ese dinero.

Hasta donde sabemos, las compras de periódico y cadena radiofónica no están incluidas.

Finalmente, hace varios meses le apuntamos aquí que el alcalde de Madero, ANDRES ZORRILLA, tiene muy mala imagen en el grupo que hoy comanda el gobierno de Tamaulipas.

Que es el puntero de los alcaldes a los que no se les contempla entre los eventuales reelegibles.

Que su postulación el año pasado obedeció a los compromisos políticos del ahora partido gobernante con la clase empresarial de la zona, que abomina todo lo que huela al sindicato petrolero.

Al paso de las semanas, ZORRILLA MORENO ha hecho todo lo que un alcalde no debe hacer.

Pero, bien se dice que la soberbia es la peor enemiga de los políticos.

Aunque, en el caso de ANDRES ZORRILLA el asunto es más grave, pues tiene de político lo que su odiado CARLOS ROMERO DESCHAMPS de honesto.

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- A ver. A ver. Si JAIME RODRIGUEZ INURRIGARRO es ahora acólito de ‘San Peje’, ¿significa que ya le perdonaron haber sido secretario General de Gobierno con MANUEL CAVAZOS LERMA y procurador de Justicia con EUGENIO HERNANDEZ? ¡Ah, raza!

Sale… y vale.

