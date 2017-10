Acaba el PRI con la tregua

En conferencia de prensa el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sergio Guajardo Maldonado, anunció sobre la renovación de dirigencias en 27 comités municipales, mientras que en cuatro están pendientes los cambios, y en 12 más se está en proceso de cambio. En estas últimas 12 se encuentra Nuevo Laredo, al igual que Abasolo, Bustamante, Madero, Guerrero, Jaumave, Llera, Mier, Miquihuana, San Fernando, Tampico y Tula. Asimismo Guajardo Maldonado acabó con la tregua silenciosa que se tenía con el gobierno del estado de no criticar acciones, pues arremetió en contra del Procurador de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, al considerar que no está apto para brindar la debida seguridad a los tamaulipecos. El líder priísta aprovechó los últimos acontecimientos violentos que se han llevado a cabo en Reynosa, Río Bravo y otros municipios de la entidad, para llevar agua a su molino. Pero bueno, se entiende que conforme se acerquen las elecciones las críticas del PRI hacia el gobierno panista aumentarán. Es parte de la política.

EX REGIDORA OBTIENE HUESO EN EL ESTADO

Después de casi un año de estar acéfalo el cargo, por fin hay titular en la oficina del Instituto de Apoyo de Vivienda y Urbanismo (ITAVU). El nombramiento ha recaído en la persona de la ex regidora Mariza Zarate Flores, quien desde este lunes despacha en la planta alta del edificio de Mendoza 1111 del Sector Aduana. La designación de Mariza en gran parte se debe a su experiencia de 16 años en el ramo inmobiliario, y por lo tanto cubre el perfil para ocupar el puesto. La ex regidora en la pasada administración municipal tiene en su nuevo encargo una gran responsabilidad, empezando por el hecho de que tiene que poner orden en el gran desorden que por años ha imperado en la referida oficina. Pero hay confianza en que cumpla con su cometido.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Dentro de los festejos por el Centenario de la Promulgación de la Constitución Mexicana, el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuellar, inauguró una exposición fotográfica relacionada con el preludio de la elaboración de la Carga Magna, esto en el pasillo lado oriente de la plaza Hidalgo. En compañía de diversas autoridades cívicas y militares, así como de alumnos de la Escuela Primaria Federal “Miguel F. Martinez” el alcalde llevó a cabo un recorrido por la exposición de más de 50 enormes fotos que estarán varios días en el sitio. Por cierto que durante el acto el historiador Manuel Ceballos Ramírez realizó una presentación de hechos históricos un tanto chusca. Baste decir que en una foto donde estaba Don Venustiano Carranza acompañado de una dama dijo “aquí está Don Venustiano con su esposa, ¡ah no, es la otra!” lo que desató carcajadas de los presentes, pues lo que quiso decir es que era otra mujer, no concretamente la esposa del ex presidente Carranza.

FERIA TAMAULIPAS

Con una muestra gastronómica es como Nuevo Laredo tomará parte en la Feria de Tamaulipas 2017 que se inicia este viernes en Ciudad Victoria. Así lo anunció el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuellar, quien agregó que acudirá a la capital del estado para acompañar al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en tan importante evento, y donde nuestra ciudad contará con un espacio donde precisamente se realizará la muestra de platillos típicos de nuestra región y aparte se promocionarán los diversos beneficios que tiene Nuevo Laredo.

FESTIVAL DE LA CATRINA

Y para el 28 de octubre se llevara a cabo en esta ciudad fronteriza el Festival de la Catrina 2017. Esto también fue anunciado por el alcalde Enrique Rivas Cuellar, quien informó que el evento se realizara en la explanada Independencia del Palacio Federal y en la misma habrá tres concursos, siendo estos el de la Catrina, el de Altares y el del Mejor Tamal, con buenos premios para los participantes. Con esto el gobierno municipal continúa realizando evento con los que se promueven las tradiciones mexicanas.

CATERPILLAR APOYA AL PUEBLO

De reconocerse la gran disposición de los directivos de la empresa Caterpillar, que se encuentra en el parque industrial Finsa, por permitir, sin mediar oficio de por medio, que el gobierno municipal lleve a cabo los correspondientes trabajos de adecuación de un canal natural que pasa por dicha maquiladora, y que actualmente generan un estancamiento de agua en el área, que afecta a varios vecinos de la colonia Infonavit Fundadores. En este sentido el regidor del sector, Gerardo Peña Maldonado, acudió este lunes con el gerente de Caterpillar, Luis Sánchez, para anunciar la obra a realizar y solicitar el respaldo de la empresa, y este fue inmediato por parte del directivo. Bien por Caterpillar, y bien por Gerardo Peña que sigue atendiendo su sector.

ALZA EN EL DÓLAR

Cabezazos en la pared se están dando todos aquellos que no quisieron comprar dólares en septiembre, cuando todavía estaba a un promedio de 17.20 pesos por uno, toda vez que este lunes el billete verde se ofreció hasta en 18.70 pesos por uno, es decir 1.50 pesos más, en tan solo dos semanas. Y según se dice todavía puede subir más, por lo que no se duda que para diciembre regrese a los 20 pesos por uno. Carajos, tan bien que íbamos con un dólar aceptable.

LO ÚLTIMO

Tras la inauguración de la exposición fotográfica, el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, acompañado de regidores y periodistas, acudió al tradicional café Quinto Patio, donde fue atendido por su propietario Don Chendo Ramos y su hijo Chendo Ramos Jr… Y más tarde Enrique Rivas inauguró una nueva refaccionaria en la ciudad. Se trata de Rolcar Servipartes Automotrices, la cual se ubica en Cesar López de Lara 2324, y que viene a darle competencia a Auto Zone, Gonzalez Auto Parts, Jomar y demás “refas” de la localidad… Con una ofrenda floral, un pastel y una foto del recuerdo, fue como se iniciaron los festejos conmemorativos al 53 aniversario de la fundación del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, esto por parte de los directivos del plantel...... ¿Quién es el funcionario municipal que hasta le suelta la camioneta de lujo a su “asistente” para que esta pueda atender otros asuntos disfrazados de asuntos de trabajo? ¿Habrá o no habrá cariño?

