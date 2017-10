Maki: Lobo tricolor con piel azul

Por: Carlos Cortez García El Día Lunes 16 de Octubre del 2017 a las 19:13

Para nadie es un secreto que Maki Ortiz Domínguez, la alcaldesa de Reynosa, le debe la presidencia municipal, y todos los beneficios de ocupar ese cargo, al Partido Acción Nacional y al efecto Cabeza de Vaca que marcó el resultado de la elección local del pasado 5 de junio del 2016. Así de claro fue. Y así lo debe Maki de reconocer, por supuesto si es honesta, que a estas alturas del partido queda más que seguro que no.

Y no fue ésta la primera vez que Maki le debe el cargo al PAN y al hoy Gobernador. Así ocurrió también cuando ganaron el Senado de la República en 2012. Lo malo de Maki es que no es una persona agradecida ni sabe reconocer las cosas como son. La chihuahuense que hoy mal gobierna Reynosa, piensa que todo se lo merece, que el mundo gira a su alrededor y que todos deben rendirle pleitesía. Y basada en este principio, Maki hace y deshace a su antojo desde la silla del Presidente Municipal pisoteando el respeto a las personas, engañando con que su gestión ha sido la mejor, usando abusivamente y a su libre albedrío los recursos de los contribuyentes y no se cansa de gritar a los cuatro vientos que nadie ha sido como ella para Gobernar la ciudad.

Y ciertamente, Maki si va a pasar a la historia por dos motivos, y en eso coincido plenamente con la vecina de Mission: primero, porque es la primera mujer que gobierna la ciudad, mal, pero la gobierna por desgracia. Y segunda, la historia la va a recordar como la peor presidenta municipal de la historia. Ha habido otros malos y abusivos, muy malos y muy abusivos, pero como ella ninguno. Mama Maki se ha ganado a pulso la nada despreciable calificación como el peor gobierno en la historia de Reynosa y en un año logró el repudio social. Se dice, que Maki le entregó la Ciudad a Luebbert. https://evoluciondereynosainfo.wordpress.com/2016/11/21/aunque-ella-lo-niega-maky-ortiz-del-pan-le-entrego-la-ciudad-al-priista-oscar-luebbert-quien-trae-la-cola-muy-hedionda-y-en-reynosa-nadie-lo-quiere/

Además, Maki se ha demostrado a lo largo del tiempo que como persona es malagradecida ya que, desde antes de ganar, ya andaba haciendo barbaridad y media y “fajándose”, del argot boxístico, con quien se le ponía enfrente.

El caso es que, desde el inicio de su gestión, Maki se acercó con el ex alcalde, Oscar Luebbert Gutiérrez, y no en una ocasión, sino varias veces, y se les ha visto juntos a Maki, a Oscar y a su esposa, la Diputada Federal María Esther Camargo Félix, de quien se dice Maki podría devolverle la copa y traicionar al PAN tal y como José Elías traicionó al PRI y apoyó a Maki para que fuera alcaldesa. http://www.metronoticias.com.mx/nota.cgi?id=301646

Así, con el apoyo de Maki, María Esther “podría ganar la elección municipal del 2018”, y esa por lo menos es la idea que vende Maki a su amigo Oscar. Porque Maki ya dio color, ya hizo público que es una oveja tricolor con piel de color azul. Así lo demostró su presencia en el evento del pasado sábado en Río Bravo en el Informe Legislativo del Diputado Federal Edgar Melhem Salinas. Ahí Maki acompañó a sus amigos priistas y se le vio muy contenta sentada junto a María Esther Camargo por un lado y con Rafael Méndez Salas, ex líder de los maestros de Tamaulipas por el otro, mordiendo, una vez más, la mano que le ha dado de comer. Maki, sin duda, ha abusado de la confianza de los reynosenses. https://oscarcontrerastamaulipeco.mx/tendencias-abusa-maki-reynosa

Maki traicionó pues a su partido, a sus compañeros y a sus seguidores no por haber ido al evento, de ninguna manera, sino desde antes, desde que se le olvidaron los compromisos que debió haber cumplido al llegar a la Presidencia Municipal y que no cumplió y que ya no podrá cumplir. Maki es la gran decepción del PAN, la gran decepción de Reynosa, la gran decepción de Tamaulipas, aquella que traicionó al PAN y se entregó a los brazos del PRI. https://voceropolitico.com/ciudad-victoria/aumenta-maki-la-confrontacion-pan/

1. Como reguero de pólvora, crece la especie de que el miedo y la desesperación invadieron al ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas Villarreal, puesto que la Auditoría Superior del Estado investiga un quebranto por más de 900 millones de pesos a las arcas municipales cuando él gobernó Nuevo Laredo. Por ello, se asegura que ha promovido el golpeteo mediático, a través de videos, contra el Secretario General de Gobierno. Se asegura además que algunas empresas de las reportadas a la Auditoría Superior del Estado por el ex alcalde son inexistentes, y otras de ellas serían propiedad de un testigo protegido de la DEA y la PGR, a quien le habría dado contratos millonarios como proveedor del gobierno.

