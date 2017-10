Niegan regularizar colonia de Madero por ser zona turística

La colonia Fundadores no puede ser habitada, por lo que es necesario buscar otro lugar donde puedan asentarse las familias, aseveró la edil Silvia Mancilla Herrera

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Lunes 16 de Octubre del 2017 a las 19:30

La colonia Fundadores de Ciudad Madero, ubicada frente al Golfo de México, no puede ser habitada ya que está considerada como zona turística, informó la edil Silvia Mancilla Herrera

Autor: Carlos Juárez

Ciudad Madero, Tamaulipas.- La colonia Fundadores de Ciudad Madero, ubicada frente al Golfo de México, no puede ser habitada ya que está considerada como zona turística, informó la edil Silvia Mancilla Herrera.



El sector está ubicado a un costado del Corredor Urbano, en la zona norte del Municipio, donde los lotes han sido apartados y habitan unas 45 familias.



"La independencia es donde hay familias, la fundadores pues hay unas familias que no tienen luz pues es zona irregular, pero ahí hay otra situación es que los terrenos están como zona turística", comentó.



"Hay muchos terrenos que tienen casitas, pero habitados hay unas 45 familias aproximadamente", añadió.



"El Gobierno no da probabilidades de regularizar por lo mismo que es una zona federal", señaló.



Mancilla Herrera, dijo que al no ser una zona que pueda regularizarse, es necesario buscar otro lugar donde puedan asentarse las familias.







Bamp