Continúan los delitos a tarjetas bancarias en Matamoros

Por lo que la Condusef recomienda a los tarjetahabientes cambiar de contraseñas periódicamente, informó el encargado del módulo Eduardo Aguilar Mejía

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Lunes 16 de Octubre del 2017 a las 19:20

Matamoros, Tamaulipas.- Los fraudes, robos y clonaciones de tarjetas de crédito o debido no se han logrado detener, a pesar de los candados por parte de las instituciones bancarias, informó el encargado del módulo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Instituciones Financieras (Condusef) en Matamoros, Eduardo Aguilar Mejía.



Citó que se ha mantenido al tanto de que a pesar de los estándares que se marca para el manejo de estos recursos ajenos, que son depositados en la banca para su custodia, sigue habiendo gente muy profesional que de alguna manera hackean las cuentas o reciben apoyo de las mismas instituciones, aunque aclaró que esto último es muy difícil de poder comprobar.



Y es que estos profesionales tienen información muy precisa por lo cual la Condusef hace recomendaciones pertinentes, como es el cambiar contraseñas periódicamente, además dijo que hay muchos negocios que aún se mantienen a la antigüita y tienen terminales de punto de venta fijos y no inalámbricos, lo que puede resultar contraproducente.



Aguilar Mejía comentó que al final una gran parte de las inversiones quedan en el aire, a pesar de que hoy en día hay muchos candados que deberían facilitar la detención de quien haga mal uso de estas herramientas.



Explicó que al aperturar una cuenta se piden muchos requisitos que tiene que cumplir el tarjetahabiente, sin embargo, cuando se hace el movimiento inusual de los plásticos, eso debería de poner en focos rojos a las instituciones bancarias y en muchas de las ocasiones no sucede de esta manera, por lo que es prácticamente imposible acabar con este tipo de delitos.



