Descarta dirigente del PAN en Tamaulipas deserción de militantes

El dirigente estatal panista Francisco Elizondo Salazar, descartó que en las filas de Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas haya deserción de militantes, ni tampoco los alentó la renuncia de Margarita Zavala

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El dirigente estatal panista Francisco Elizondo Salazar, descartó que en las filas de Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas haya deserción de militantes, ni tampoco los alentó la renuncia de Margarita Zavala, al contrario, hay ciudadanos que esperan ser afiliados.



Entrevistado en Nuevo Laredo durante la realización del Foro de Consulta Ciudadana 2018, en el que se recibieron unas 300 ponencias ciudadanas y asistieron unas 500 personas entre militantes, simpatizantes y ciudadanos, Elizondo también restó impacto negativo en las urnas en 2018 por la salida de Zavala y actual aspirante a candidata Independiente a la Presidencia de la Republica.



“Acción Nacional es mucho más fuerte que cualquier militante, sentimos el que se retire cualquier militante dentro de la vida política propia, pero seguimos trabajando fuertemente, obviamente hay muchísimos más que hoy en día quieren ingresar a Acción Nacional, que son muchos más los que quieren ingresar, que los que se quieren salir”, reiteró.



Explicó que de acuerdo a la reciente actualización del Padrón Electoral, en Tamaulipas son siete mil los panistas que se han mantenido fieles al partido y confirmó que será en diciembre próximo cuando se abrirá la convocatoria para la afiliación de nuevos militantes.



Pero citó varias condiciones o “candados” a los neopanistas, como lo es comprobar que tengan conocimientos de la doctrina panista, tomar cursos de capacitación, trabajar incansablemente, ser personas honradas, que tengan buena reputación y que no tengan vínculo con “pasados oscuros”.



“DAMNIFICADOS DE PARTIDOS”



Elizondo Salazar aceptó que el PAN ha sido muy selectivo en el ingreso de militantes, pero no ha estado cerrado y por ello que se aceptarán nuevos miembros.



Se le preguntó si algunos políticos que han desertado de su partido o se han quedado sin él, los llamados “damnificados de partidos”, serán aceptados en las filas del PAN, a lo que dijo que se les dará el trato de ciudadanos y si cumplen los requisitos serán bienvenidos.



Elizondo Salazar, quien estuvo acompañado del secretario general del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN Ismael García Cabeza de Vaca, insistió que los comicios de 2018 no solamente serán históricos sino muy difíciles.



CINCO EJES DEL FORO DE CONSULTA



Durante la realización del Foro de Consulta Ciudadana, que se realizó en el Centro Cívico “Carlos E. Cantú Rosas” de Nuevo Laredo, fueron cinco los ejes que se analizaron y discutieron: desarrollo institucional para un buen gobierno, desarrollo económico sostenible, bienestar social, desarrollo ambientan y sustentable y seguridad ciudadana.



También se incluyó una Mesa de Medios de Comunicación en la que participaron destacados periodistas de los diferentes medios locales.



Allí Imelda Sanmiguel Sánchez, dirigente municipal del PAN, explicó el objetivo del Foro al señalar que “todo esto favorece que las próximas administraciones tengan propuestas ciudadanas, directa de la gente y que mejoren la calidad de vida de los neolaredenses”.



“Tuvimos nuestra plataforma rumbo al 2018 en donde diferentes asociaciones de la sociedad civil, hicieron las propuestas para los próximos candidatos del 2018, la verdad estuvimos muy contentos y orgullosos por la participación, esto fortalece a nuestro partido”, precisó.



