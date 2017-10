Depredadores

Por: Jorge Alonso Infante El Día Domingo 15 de Octubre del 2017 a las 22:43

Aunque soy una persona que ama a la naturaleza y que gusta de ver documentales sobre las diferentes especies que en este hermoso planeta habitan así como su comportamiento, a los depredadores a los cuales me referiré en esta columna no son aves, felinos, tiburones, etc. Esta particular especie, animales a su manera, son personas que por gusto, profundos complejos o una clara falta de valores, deciden quebrantar la libertad a la privacidad y espacio propio del prójimo y tratar de imponer sus misóginas y cochinas perversiones. Muchos buscan sacar ventaja de un puesto de poder, de una necesidad de la otra persona o simplemente cual buen depredador, buscan un momento en donde puedan actuar, acechando y maquilando su ataque. Desde insinuaciones, hostigamiento, tocamientos o ataque sexual, estos depredadores buscan salirse con la suya y victimizar a quien se deje o puedan física o mentalmente forzar.

Para abordar este delicado tema tenemos que poner en contexto que desafortunadamente en el mundo y nuestro país no solo no es la excepción sino al contrario, existe una clara tendencia de ello, la misoginia está presente en muchos de sus ámbitos. En lo familiar, laboral y sociedad, la mujer no siempre es tratada de la misma manera que el hombre, no se les dan las mismas oportunidades, se le quiere encerrar en una burbuja falsa de lo que supuestamente una mujer debería de hacer y cómo comportarse. La imposición de una agenda dominada por el sexo masculino es algo arraigado pero también una conducta social que los varones muchas veces quieren seguir incentivando. De esto deriva que se lleguen a vulnerar los derechos de las mujeres y no propiciar una sociedad más equitativa e igualitaria en todas sus expresiones.

Recientemente y debido a una mayor apertura de las mujeres, defendiéndose y aprovechando las nuevas formas de comunicación masiva que ayudan para exponer estas injusticias, es que casos de renombradas personalidades como recientemente el poderoso ejecutivo de la industria cinematográfica, Harvey Weinstein, están siendo ventilados y condenados públicamente. En el caso de los E.U. ya habían tenido un escándalo en la figura de Bill Cosby, un muy reconocido actor que por años se aprovechó de su status y criminalmente violó a diversas mujeres. Ahora actrices de la talla de Angelina Jolie, Jane Fonda, Meryl Streep, Ashley Judd, entre otras tantas están condenando y exponiendo que esto lleva años así y que nunca se les había puesto un alto a muchos pervertidos personajes. Esos son los casos con un perfil muy mediático pero ¿cuantos miles de estos se presentan o cometen a menudo en nuestro país y en todo el mundo?

Decir que se ha avanzado hacía una sociedad más equitativa es un pronunciamiento correcto como de igual manera es correcto aseverar que casos a la inversa se dan, pero la realidad es que aún nos falta muchísimo por hacer. Si no concuerdan, habrá que preguntarle a las miles de mujeres que lo han vivido o que lo viven en carne propia. Cualquier persona que abusa o que quiere imponerse sin consentimiento de la otra parte, es culpable, es alguien que no solo necesita ser tratado psicológicamente por su conducta sino en casos de abusos cometidos, condenados y encarcelados. Nunca debemos de tolerar estos deplorables comportamientos y para aquellos individuos que piensan que hasta gracia causan, solo contemplen que esto les puede pasar a una mujer cercana a ustedes, madre, hija, tía, sobrina, esposa, novia etc.

¡Un no es un no! Así como un pervertido patológico es un excesivo depredador que necesita que lo contengan.

Reflexión

La verdadera igualdad significa que todos rindan cuentas de la misma manera, sin importar la raza, género, fe, origen étnico o ideología política.

-Mónica Crowley-