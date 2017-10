Será 2018 elección compleja en Tamaulipas por elección concurrente

Las elecciones que enfrentará el país a nivel federal y la local de alcaldes en 2018, será compleja por la concurrencia de los dos procesos por primera vez en Tamaulipas, dijo la magistrada Marcia Laura Garza Robles

Por: Nora Hernández/Ciudad Victoria El Día Lunes 16 de Octubre del 2017 a las 08:00

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las elecciones que enfrentará el país a nivel federal y la local de alcaldes en 2018, será compleja por la concurrencia de los dos procesos por primera vez en Tamaulipas, advirtió la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam), Marcia Laura Garza Robles.



Dijo que puede haber un importante trabajo jurisdiccional durante la próxima elección de presidentes municipales, ante las atribuciones que tiene ahora constitucionalmente el Instituto Nacional Electoral (INE), que impacta directamente en el actuar y los acuerdos del órgano administrativo local que es el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).



“Eso de alguna manera hace más complejo el trabajo, los asuntos cada vez son más técnicos”, en ese sentido dijo que diversas opiniones de los magistrados que en los últimos asuntos han sacado las sentencias por mayoría, enriquece el trabajo que vienen desarrollando, porque te obliga a analizar más a fondo cada caso.



Cuando un magistrado tiene un expediente y otro da una postura en contra, “debes ir más a fondo para sustentar con argumentos tu propuesta de fallo, creo que eso abona en general a la calidad del trabajo y en general del proceso electoral”.



Garza Robles, advirtió que no es de extrañar que en un órgano colegiado se den desacuerdos o fallos por mayoría, “si se tratara de sacar todos los casos por unanimidad, no sería un cuerpo colegiado, sería un solo magistrado”.



"El hecho de que sean cinco magistrados permite enriquecer las sentencias en base a argumentos y no siempre deben estar todos de acuerdo en un fallo", concluyó.