Sin más permisos en Ciudad Victoria para anuncios espectaculares

Por el riesgo que representan para la población, en la capital del Estado existen 60 espectaculares con los que se ha trabajado desde hace algunos años, dijo el director de Protección Civil, Medardo Sánchez Albarrán

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Domingo 15 de Octubre del 2017 a las 19:45

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El director de Protección Civil en Ciudad Victoria, Medardo Sánchez Albarrán, informó que en la capital ya no hay más permisos para la instalación de nuevos espectaculares, por el riesgo que representan para la población.



Dijo que en la capital del Estado existen 60 espectaculares, con los que se ha venido trabajando desde hace algunos años, sin que se hagan nuevas autorizaciones.



Explicó que debido al riesgo que representan para la población y por el cambio del reglamento de desarrollo urbano, se canceló la autorización para instalar nuevos espectaculares.



"Se ha estado trabajando con los instalados años atrás, hablamos de 60 espectaculares de grandes dimensiones, obviamente hay otros instalados pero son más pequeños y no generarían el riesgo de las dimensiones de uno grande", expresó.



Comentó que se había registrado un crecimiento de espectaculares en la calle 8 ,en donde nuevas estructuras representarían un peligro para la población, al ser esta una avenida con gran afluencia vehicular, además de que existe un gran número de negocios y viviendas.



"Ya no se autorizaron más porque generan un riesgo, pero además la Seduma ve la imagen urbana y se quiso reducir eso, a nosotros nos preocupa que no generen un riesgo para la población, porque hubo un crecimiento constante y notorio en sectores como la calle 8, en donde hay mucho tránsito vehicular, casas y comercios que pudieran estar en riesgo", expresó.



Informó que esta infraestructura urbana es verificada cada año, cuando se renuevan los permisos se revisan las condiciones de la infraestructura para que no representen un riesgo.



"Específicamente en el caso de anuncios espectaculares en coordinación con otras áreas tanto de la parte de la Tesorería como de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en conjunto con Protección Civil, se hace una revisión a inicio de año para garantizar que estos sean seguros en su estructura", dijo.



Recordó que esté lunes se registrarán vientos, los cuales aseguró no representen ningún peligro para la ciudadanía.



"Generalmente el problema que se tiene por vientos es por las lonas que llegan a romperse o desprenderse, es el principal riesgo, porque caen en los cables de alta tensión y generan un problema por interrupción del servicio eléctrico, en ese sentido hay que estar al pendiente y en coordinación con los propietarios o arrendadores para dar atención pronta y que no trascienda a mayor complicación para la población".



Puntualizó que se esperan temperaturas mínimas de 20 grados y máximas de 25 para los días lunes y martes.