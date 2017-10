Congela SAT de forma abusiva facturación en empresas de Tamaulipas

Cada mes, un gran número de empresas reportan verse imposibilitadas de facturar debido a cancelación abusiva de su sello digital por parte del SAT, señaló el secretario técnico de la Fecanaco, Christian Eduardo Pérez

Congela SAT de forma abusiva facturación en empresas de Tamaulipas, informó el secretario técnico de la de Cámaras de Comercio de Tamaulipas (Fecanaco), Christian Eduardo Pérez Cosio.

Matamoros, Tamaulipas.- Entre 30 y 50 empresas son suspendidas mensualmente para poder realizar la facturación por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin realizar el proceso de investigación, informó el secretario técnico de la de Cámaras de Comercio de Tamaulipas (Fecanaco), Christian Eduardo Pérez Cosio.



"De acuerdo a datos y estimaciones consensuadas con las Cámaras de Comercio del Estado de Tamaulipas, se calcula que entre 30 y 50 empresas son suspendidas de manera abusiva", explicó.



Señaló que cada mes, un gran número de empresas reportan verse imposibilitadas de facturar debido a cancelación abusiva de su sello digital por parte del SAT, debiendo atravesar un proceso de queja o juicio para poder ser reactivados.



Resaltó que ante lo reiterativo de este problema, el cual se presenta a nivel nacional las Cámaras de Comercio, han dialogado con la Prodecon donde ya se instruyó un mecanismo para apoyar legalmente y de manera gratuita a quienes sean víctimas de esta abusiva situación, dijo.



Destacó que entre las principales supuestas causales se alega que los contribuyentes están omisos en sus declaraciones, o no son localizados en su domicilio, o bien que este domicilio fiscal no corresponde con las actividades declaradas o no tiene activos.



Observándose en la mayoría de los casos que la cancelación de sellos se efectúa sin el suficiente tiempo de estudio que de brinde la fundamentación legal para la sanción lo que constituye una irregularidad y abuso.



Añadió que existen varias maneras de reactivar siendo la más tardada el tratar de recurrir al SAT, observándose en la práctica el juicio de amparo o queja administrativa ante la Prodecon, como los medios más efectivos para que se reactive el sello digital, en un plazo promedio de un mes, tiempo en el que la empresa se ve imposibilitada de facturar, lo que afecta su operatividad.



