Voceros del terror

Por: Heberardo González El Día Domingo 15 de Octubre del 2017 a las 17:17

¨El miedo se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana.

Y pensar que el Estado existe para hacer que suceda exactamente lo contrario¨

Gerardo Saúl Palacios Pámanes

Siempre es difícil es escribir y más cuando se pretende plasmar una idea, alejado lo más que puedas de la identidad partidista o profesional, sin duda, se le agrega un grado de dificultad, aun mayor, que el propio hecho de escribir.

En la suma de dificultades que representa escribir, agregaría el tema y sus circunstancias; porque no es lo mismo plasmar ideas de la crítica a una película, a una obra de gobierno, que opinar acerca de la seguridad de mi ciudad o estado. Por supuesto que nunca será lo mismo, y aquí es donde las ideas se cruzan y empiezan a trabajar a marchas forzada, haciendo una selección de palabras, para abandonar la parcialidad y abrazar la objetividad cual balsa en el océano.

Los acontecimientos en Reynosa, bueno, mejor dicho, la guerra que vivimos en nuestra ciudad, de los ¨malos vs malos¨ o de los ¨buenos vs malos¨ que no sabemos quiénes son, pero sabemos que existen y las calles ensangrentadas son el fiel testimonio de la cruda realidad, ha permitido que sus habitantes implementemos un lenguaje improvisado, pero a la vez perfeccionado cada día que pasa, de la situación que se vive, teniendo como estandarte las redes sociales como ¨único medio veraz¨.

Decían nuestros abuelos que no hay mejor manera de ¨romper el hielo¨ en cualquier reunión qué preguntando: ¿Y qué tal el clima? Esa pregunta nunca falló, durante décadas sirvió para iniciar cualquier conversación; sin embargo, ahora pareciera que las cosas han cambiado y las preguntas de ese tipo quedaron obsoletas como la propia máquina de escribir, ahora, la manera de iniciar la conversación es: ¿cómo te fue de balacera?

La política en decadencia ha permitido que la sociedad le falte el respeto a las instituciones por esa falta de capacidad de resolver y atraer la tranquilidad a los pueblos, el hartazgo político se ha manifestado de diversas maneras, desde las manifestaciones en redes sociales, el castigo electoral al partido en el gobierno, la creación y desencanto de los candidatos independientes; lo primero que escuchamos en cualquier reunión es: ¨estábamos mejor, cuando estábamos peor¨ no se trata de hablar bien o mal del actual gobierno o del anterior, no hay que confundir, hay que ir al fondo y el fondo no es otro más que los resultados muestran la incapacidad para recuperar la paz de una ciudad como Reynosa y una entidad como Tamaulipas.

Redes como Facebook, Twitter, WhatsApp, se han convertido en verdaderos salvavidas humanos, sí, con todo lo que representa la fiabilidad de las mismas. Los reynosenses hemos adquirido, en contra de nuestra voluntad y por necesidad, una pericia en ¨esquivar balazos y bloqueos¨ todos los días nos encomendamos a Dios para regresar con bien a nuestros hogares y que a ninguno de nuestros seres queridos tengan ningún percance; realmente parece todo una estrategia que formada parte de nuestra vida cotidiana, antes de salir de nuestra casa hacemos un par de llamadas, ya sea algún familiar para saber si pasaron bien la noche y que tantos detonantes se escucharon por aquel rumbo de la ciudad; pero lo más importante es consultar nuestras redes sociales para saber en qué sector de Reynosa existe alguna situación de riesgo para sacarle la vuelta y llegar a nuestro destino, ya sea trabajo, escuela etc.

Dude mucho en escribir este artículo, por obvias razones, pero también me animo le necesidad de plasmar en documento lo que las voces anónimas gritan e imploran en las calles de que regrese la PAZ A REYNOSA.

Estoy dibujando en letra los sentimientos encontrados que vivimos los reynosenses, una serie de altibajos que repercute en nuestro desarrollo familiar o profesional, ya que todo está sujeto las circunstancias que nos toque vivir ese día; vamos del coraje a la impotencia, del miedo al terror, de la sicosis al llanto.

Nos hemos convertidos en verdaderos voceros de la seguridad, estamos asumiendo una responsabilidad que a falta de incapacidad gubernamental nos corresponde realizar injustamente; ¿Cuántas vidas habremos salvado con poner un mensaje en redes sociales de alguna situación de riesgo? Nuestro instinto de supervivencia nos ha permitido utilizar todas las herramientas necesarias para comunicar cualquier acontecimiento, desde los famosos grupos de WhatsApp que se ha convertido en un canal directo de sobrevivencia inimaginable.

En la actualidad, cuando viajamos alguna parte de la república mexicana en donde no se caracterice por la violencia y nos toca ver alguna sirena de policía o alguna ambulancia, lo primero que se nos viene a la mente es que existe balacera, o cuando escuchamos los juegos pirotécnicos de alguna región nos asustamos porque traemos encima el peso de la inseguridad que estamos viviendo en nuestra propia casa.

Llegar a otra ciudad y decir que somos de Reynosa es sinónimo de un sinfín de comentarios, desde el clásico chascarrillo hasta la preocupación por la situación en la que vivimos y la pregunta obligada que siempre nos hacen: ¿por qué sigue viviendo ahí? Porque Reynosa es nuestra casa, nos pertenece, aquí construimos nuestros sueños y cambiaria la pregunta: ¿por qué dejar nuestro hogar?

Heberardo González Garza

