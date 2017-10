Concurrido el informe de Edgar Melhem

Por: Alma Niger El Día Domingo 15 de Octubre del 2017 a las 20:00

Con la presencia del coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, el diputado federal y a la vez coordinador de la bancada de diputados priístas de Tamaulipas en la misma Cámara, Edgar Melhem Salinas, rindió su informe de actividades legislativas en su natal de Río Bravo, Tamaulipas. Al evento se dieron cita cientos de ciudadanos que avalan el gran trabajo legislativo realizado por Melhem Salinas, quien dio detalle de las acciones que ha llevado a cabo en su distrito, y en las que ha contribuido con su liderazgo legislativo, como es el caso de 206 mil familias que se han visto beneficiadas por el Fondo Fronterizo, los más de 500 comedores comunitarios instalados en zonas de extrema pobreza, y los programas como Empleo Temporal, Piso Firme y Prospera, que también han beneficiado a miles de tamaulipecos.

BENEFICIOS Y CONVOCATORIA

Edgar Melhem Salinas se dio tiempo incluso de manifestar que lamentablemente en Tamaulipas las cosas no han cambiado y por ende los tamaulipecos no viven en paz y tranquilidad, por lo que aseguró que en lo que compete a los diputados federales priístas, estos hacen lo necesario para generar mejores condiciones de vida. Y sin duda no pasó desapercibido el gran poder de convocatoria de Melhem Salinas en este evento, pues congregó a importantes políticos, no solo de su partido, sino de otros. Destacó la presencia del ex candidato a gobernador del PRI y también diputado federal, Baltasar Hinojosa Ochoa, así como los alcaldes de Río Bravo, Juan Diego Guajardo Anzaldúa; de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez; de Matamoros, Jesús de la Garza Díaz del Guante; de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer; el dirigente estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, además de los diputados federal, Yahleel Abdala Carmona, María Esther Félix Camargo, Pedro Luis Coronado Arzagoitia, entre otros.

AMPLIA ACTIVIDAD DE LIDERESA DEL PAN

Muy activa anduvo el pasado fin de semana la presidenta del comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN) de Nuevo Laredo, Imelda Sanmiguel Sánchez. Para empezar el viernes Imelda fue anfitriona del foro de consulta para la formación de la Plataforma Electoral del PAN, evento que se llevó a cabo en el Centro Cívico de Nuevo Laredo, y en el cual estuvieron presentes el dirigente estatal del blanquiazul, Francisco Elizondo Salazar y el secretario general, Ismael García Cabeza de Vaca. Cabe señalar que este acto fue de gran éxito, dada la gran asistencia de personas que fueron a participar para presentar sus propuestas. Gran convocatoria sin duda alguna la de Imelda Sanmiguel.

LA BRIGADA “MÁS CERCA DE TI”

Y al día siguiente, es decir el sábado, Imelda Sanmiguel Sánchez encabezó la brigada “Más Cerca de Ti” en la colonia Haciendas J. Longoria, donde acompañada de militantes y simpatizantes del PAN recorrió diversas calles del sector, saludando a la gente y escuchando sus peticiones, mismas que se atenderán mediante gestiones que el partido realizará ante las instancias correspondientes. Esto demuestra que Imelda ha estado respondiendo con creces a la labor que le ha sido encomendada en el PAN. Aparte hay que considerar el trabajo que la mencionada realiza en su calidad de regidora, por lo que evidentemente es digno de resaltar su intensa actividad.

BUSCAN EVITAR CANCELACIÓN DE VUELO MATUTINO

Un frente común de empresarios, sociedad y gobierno, está formando el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, con la finalidad de solicitar a la empresa Aeroméxico que no elimine el vuelo matutino a la Ciudad de México. Y es que ha trascendido que la empresa aérea ha tomado dicha determinación sin tomar en cuenta la opinión de los sectores productivos de la ciudad, y sobre todo sin haber motivos, ya que la ocupación en dicho vuelo es buena. La empresa solo pretende mantener el vuelo de las tardes, el cual es insuficiente, sobre todo en estos tiempos en que el gobierno municipal está atrayendo más inversiones nacionales y extranjeras, y los dos vuelos son necesarios. Es por eso que el alcalde busca un acercamiento con los directivos de Aeroméxico, o en su caso traer otra empresa que ofrezca el servicio.

EXITOSO “PASEO POR LA PASEO”

Con gran éxito se llevó a cabo la cuarta edición del programa “Paseo por la Paseo” este domingo sobre el Bulevar Paseo Colón entre Reforma y Degollado. Cientos de personas acudieron a divertirse con las diversas acciones que se programaron dentro de este evento que cada vez cobra más auge. Y sin duda esto forma parte de las acciones emprendidas por el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, para promover la convivencia familiar y generar un ambiente alejado de violencia e inseguridad. Bien por ello.

74 SE REGISTRAN COMO INDEPENDIENTES A PRESIDENTE

Que fueron 74 las personas que se registraron como candidatos independientes a la Presidencia de la República ante el Instituto Nacional Electoral (INE) al vencer el plazo en el último minuto del sábado 14 de octubre. Los involucrados estaban a la espera el domingo de ser avalados, y de ser así empezar a reunir las firmas que requieren para que se oficialicen sus candidaturas, y que a decir verdad no es nada fácil, pues requieren de un total de 866 mil 593 firmas, y que estas no las tengan los demás contendientes, por lo que evidentemente muchos se van a quedar en el camino. De los 74 registrados los cuatro más conocidos y “fuertes”, por así decirle, que tal vez no batallen tanto para lograr las firmas son: Margarita Zavala Hernández, quien apenas el pasado 6 de octubre renunció al PAN; el gobernador neoleonés, Jaime Rodríguez Calderón; el senador Armando Ríos Píter, quien ya tiene tiempo promocionándose y el tres veces candidato a gobernador de Colima, Gabriel Salgado Aguilar.

LO ÚLTIMO

Este lunes están cumpliendo años dos funcionarios del Ayuntamiento de Nuevo Laredo como lo son el Director de Comunicación Social, Samuel Lozano Molina, y el Director Jurídico, Luis Lauro Treviño García. A los dos, muchas felicidades… Todo un éxito resultó el “AlteraFest” celebrado el pasado sábado por la tarde en la explanada del Palacio Federal, y donde se reunieron más de 800 motociclistas y hubo un variado espectáculo y diversión… Dado a que en el PRI de Tamaulipas le están apostando mucho a brindar servicios de salud a la ciudadanía, sería muy factible que la dirigencia estatal considerara poner a un médico como dirigente del partido, para cubrir ese rubro. Y en ese sentido quien mejor que el doctor Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, quien dicho sea de paso tiene gran experiencia en lo que a celebrar brigadas médicas se refiere, aparte que es bien visto por la clase priístas neolaredense… ¿Quién es la empelada de la Dirección de Bienestar Social a la que le apodan “La Chimuela”?, por aquello de que “todos le ven el orificio”, jejeje.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com