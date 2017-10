Yahir y Yuridia cautivan con "show" romántico al público en Tijuana

Por: Martha Alicia Reyes/Corresponsal El Día Sabado 14 de Octubre del 2017 a las 13:00

Yuridia arribó al escenario interpretando “Te equivocaste”, y continuó con “En su lugar”, “Ángel”, “Lo que son las cosas”, “Noche de copas”, “Si quieres verme llorar”, “La maldita primavera” y “Enamorada y herida”, entre otras.

Tijuana, (Notimex).- Los cantantes Yahir y Yuridia se presentaron juntos por primera vez en esta ciudad ante miles de asistentes que les aplaudieron en las instalaciones del Audiorama El Trompo.

El público, integrado por asistentes de varias ciudades de México y Estados Unidos, acompañaron a la cantante sonorense coreando sus interpretaciones y gritándole que la querían.

Después de la actuación de Yuridia, Yahir continuó el “show” con sus temas “Animal”, “No te apartes de mí”, “Déjame”, “Jamás”, “Perdóname” y “Vivir así”, por mencionar algunos.

El artista sonorense manifestó que Tijuana es como su casa, porque en esta ciudad nació su primer hijo. Recordó que batalló mucho porque tenía 18 años cuando fue papá y estuvo viviendo en varios lugres de Baja California.

“Fui músico y toqué muchas puertas, fuimos muy felices aquí. Tijuana es un lugar muy noble, que da muchas oportunidades, a mí me brindó mucha experiencia, amo Tijuana y Baja California con todo mi corazón”, expresó.

Agregó: “Trabajé mucho en Ensenada, Rosarito y Mexicali, conocí gente hermosa, es un estado hermoso, encantado de la vida me gustaría vivir aquí, sería feliz viviendo en Tecate. Llevo a Tijuana en mi corazón, tengo muchos amigos aquí.

“Tengo un proyecto con la agrupación La Mafia, he cantado con Los Ángeles Azules, María José, Yuridia, María León, creo que es una parte de afinidad de estilos, me gusta buscar y que me busquen”, manifestó.

Yahir comentó que “no tienes que olvidarte nunca de dónde vienes, naciste y creciste, disfrutar cada momento es lo más importante para mí, no tiene nada que ver comerte un platillo caro o unos frijoles en la casa de tu mamá”.

Consideró que se debe compartir con la gente que se quiere los buenos momentos para no olvidarse de los valores y principios, “creo que eso es muy importante para mantenerte aterrizado, la arrogancia llega cuando nos olvidamos de todo eso y creemos que somos superiores.

“Soy muy familiar, disfruté mucho a mi abuelo, me gusta mucho regresar a Hermosillo y juntarme con mi familia y amigos”, concluyó.