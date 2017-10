Inmigrantes piden senador Marco Rubio copatrocinar un Dream Act limpio

El grupo de inmigrantes llevó unas letras gigantes en color blanco en el que se leía la frase “Dream Act” y las limpió en forma simbólica, tras colocarlas frente al edificio del Centro Gubernamental

Miami, (Notimex).- Un grupo de madres indocumentadas y jóvenes “soñadores” realizaron hoy una protesta en la que le pidieron al senador por Florida, Marco Rubio, que copatrocine un “Dream Act Limpio” (Ley del Sueño Limpio), la cual no ponga a los "dreamers" como rehenes.

“Queremos que el señor Marco Rubio sea un copatrocinador de esta legislación y que sea limpia de todas las ataduras que le quiere poner la administración de (Donald) Trump”, dijo María Bilbao, dirigente del grupo United We Dream

El presidente Trump dijo esta semana a los líderes del Congreso que sus prioridades para endurecer las leyes de inmigración deben ser promulgadas, a cambio de extender la protección de deportación a unos 800 mil jóvenes indocumentados beneficiados por el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).

"Nosotros sabíamos que este eran un plan de la administración para poner a lo jóvenes de rehenes y pasar toda su agenda antiinmigrante y racista, y queremos que Rubio haga lo correcto y en este momento salve a los jóvenes de este desastre en el que los metió la administración republicana”, dijo Bilbao, de origen argentino.

“Creemos que el senador Rubio tiene que hacer lo correcto y pasar un dream act que sea limpio”, subrayó.

El grupo de inmigrantes llevó unas letras gigantes en color blanco en el que se leía la frase “Dream Act” y las limpió en forma simbólica, tras colocarlas frente al edificio del Centro Gubernamental, en el centro de esta ciudad.

La protesta sigue a las visitas y las conferencias de prensa realizadas la semana pasada en la oficina de Rubio instándole a copatrocinar una Ley del Sueño "limpia".

También le pidieron la protección permanente para los jóvenes inmigrantes sin usar a los inmigrantes como una carnada para atacar a sus padres y a las comunidades fronterizas, reducir la migración familiar o aterrorizar a los inmigrantes con más detenciones y deportaciones.

Las organizaciones que convocaron a la protesta fue Florida Immigrant Coalition, United We Dream, y Students Working for Equal Rights, quienes aseveraron que ya pasó un mes desde que finalizó el DACA y el senador Rubio aún no ha anunciando públicamente que será copatrocinador del Dream Act “limpio”.