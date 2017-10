Políticos indecisos

Por: Benito García Islas El Día Viernes 13 de Octubre del 2017 a las 20:05

Nuestros políticos deben sacudirse el mote de “indecisos”, conste que no hablo sólo de priistas, hay por ahí panistas, otrora destacados, que ahora piensan en hacer a un lado ideologías y principios, que buscan acomodo en otros institutos políticos.

Aunque hay priistas, que dijeron adiós a la camiseta tricolor para militar con morena, pongo de ejemplo a Américo Villarreal Guerra y Lalo Gatás, por mencionar a dos victoreneses conocidos que de plano abandonaron el barco, sin mediar explicaciones.

¿Del PAN?, podríamos mencionar a la ex alcaldesa Leticia Salazar, y el mismo Carlos Canturosas, ex edil de Nuevo Laredo. Pero, mencionaba al principio de la columna a los indecisos, me informan que muchos priistas regresaron al redil, después de la designación del nuevo líder estatal Sergio Guajardo Maldonado.

En donde no hubo indecisión fue la renuncia del tampiqueño, Eduardo Hernández Chavarría al PRI, quien fuera diputado local y presidente de la Fundación Colosio, o sea que deja atrás su trayectoria del partido político que lo encumbró.

Por supuesto que ha generado múltiples reacciones, sobre todo en las redes sociales, donde aprovechando el anonimato, le han dicho de todo, mientras en Comité Directivo del PRI, en la que no hay cabeza visible, no hay comentario alguno.

Hay una situación muy sui generis, se siente un ambiente raro, los otrora priistas recalcitrantes, como Fernando Azcárraga López, la misma alcaldesa Magdalena Peraza, son de los indecisos que analizan para donde jalar.

Colegas periodistas del puerto, coinciden en señalar, que la renuncia de Hernández Chavarría para irse al PAN (porque le gustan los colores) jalará a muchos seguidores (quedó en segundo lugar en las encuestas de preferencia del voto después de Magda.

Dicen que el mencionado Hernández Chavarría, sigue teniendo reuniones en las colonias populares de Tampico, por lo que se llevará un buen número de votos consigo.

Sin embargo, no todos los panistas tampiqueños están de acuerdo en que sea el próximo candidato a la alcaldía, para lo cual se menciona a Germán Pacheco Díaz, actual director del ITIFE; Chucho Nader, secretario de Administración del Estado y hasta Hilda Gómez, asesora del gobernador.

Por cierto, anote usted apreciable lector a Alejandro Rábago Hernández, actual delegado del SAE (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes) dependiente de la Dirección General de Aduanas, con sede en Monterrey, como priista bien definido, aspira a un puesto de elección popular en el 2018.

Alex es una joven promesa del priísmo, que requiere con urgencia caras nuevas e ideas frescas, por lo no se descarta como un buen prospecto, además de que mantiene presencia en la zona a la cual ha beneficiado con donaciones de ropa, calzado y otros artículos de marca, distribuidos por los Ayuntamientos en las colonias populares.

Para redondear la información del puerto, les comento que, los que se lanzaron en busca de una candidatura independiente a diputados son Juan Manzur Oudie (al fin se le cumplió su sueño de ser candidato de algo) y Max Morales, a quienes el INE les recibió sus documentos poco antes de que venciera el plazo para ello…

¿ACASO FELIPE CALDERÓN, ES POLÍTICO INDECISO

Y ya que hablo de indecisiones, debo decir que también es común, en hechos recientes, que los políticos, se volvieron cínicos y desleales, sin importar ética e ideologías, menos los principios más elementales, para conseguir fines promiscuos, como es el apropiarse del poder, por el poder mismo.

Sin pensar que con esta actitud reprobable, sacrifican al pueblo que con engaño votan por ellos. Me pregunto, ¿acaso el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, no le asalta la indecisión, de seguir con su partido el PAN del cual fue líder, o renunciar para apoyar a su esposa Margarita Zabala que ahora se registró como candidata independiente en busca de la presidencia de la república?.