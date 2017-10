Se mantiene número de trámites de visa en Matamoros

Es para otros países donde se han puesto reglas más duras para poder internarse a los Estados Unidos, para los mexicanos no existe mayor problema, aseveró el cónsul de los Estados Unidos en Matamoros, Otto Han Van Maerssen

Por: Ángel Arias/Matamoros El Día Jueves 12 de Octubre del 2017 a las 19:36

Autor: Ángel Arias

Matamoros, Tamaulipas.- El número de trámites de la visa láser en Matamoros se mantiene, la comunidad sigue demandando este documento para cruzar a los Estados Unidos, informó el cónsul de los Estados Unidos en esta frontera, Otto Han Van Maerssen.



Señaló que las restricciones que se han implementado son para un mayor control al autorizar una visa de turista, excluyó a México de estas acciones duras.



“Nosotros seguimos trabajando igual en Matamoros, no existe problema alguno para quienes tramitan su visa, los métodos de selección sigue siendo la misma, no se ha reforzado nada”, aseveró.



Explicó que es para otros países donde se han puesto reglas más duras para poder internarse a los Estados Unidos, para los mexicanos no existe mayor problema, siempre y cuando cumplan con cada uno de los requisitos.



“No traigo los números en estos momentos, pero estamos hablando que tenemos números normales en cuanto a los tramites de visa láser de turistas que se demandan por Matamoros”, concluyó.







