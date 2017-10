Los pendientes de dos ex alcaldes

Por: Juan R de la Sota El Día Jueves 12 de Octubre del 2017 a las 16:53

El nerviosismo y miedo invade, no sólo a ex funcionarios estatales priistas, sino también a ex alcaldes del PAN, al detectarles irregularidades en sus cuentas públicas y a ex diputados que integraron la Legislatura que autorizó la enajenación de mil 600 hectáreas del Puerto de Altamira a un particular.

Muy preocupados deben andar en estos momentos los ex alcaldes panistas de Nuevo Laredo, Carlos Enrique Canturrosas Villarreal y de Matamoros, Leticia Salazar Vázquez, luego que la Auditoría Superior del Estado (ASE), congeló sus cuentas públicas de sus administraciones municipales al encontrar anomalías financieras en el ejercicio fiscal del año 2014.

La ASE del Congreso de Tamaulipas, a la Administración Municipal de Nuevo Laredo que estuvo encabezada por Canturrosas Villareal, le exigieron justificar el gasto de 900 millones de pesos, por lo que de su rostro ha desaparecido su felicidad y buena actitud, pues sabe que a su alrededor ronda la cárcel, sino devuelve el dinero o hace las comprobaciones requeridas.

A la ex alcaldesa Lety Salazar, la ASE le detectó inconsistencias por casi mil 300 millones de pesos, y le está exigiendo compruebe detalladamente en que gasto este dinero público.

Ambos ex alcaldes del PAN, tendrán que devolver las mencionadas sumas millonarias al erario público, porque si no lo hacen les iniciarían procedimientos administrativos y hasta acciones penales que pueden llevarlos al fresco bote.

Lo detectado por la ASE, no significa la existencia de un desfalco al erario público o se haya concretado una responsabilidad administrativa. Ambos ex alcaldes en estos momentos son inocentes y actuarán en su contra si les encuentran alguna culpabilidad.

El líder de la fracción parlamentaria del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos García, consideró probable se trate solamente de descuidos y que una vez aclarados se justifiquen esos recursos. En algunos casos no documentaron las nóminas, lo cual pudo suceder por usos y costumbres del pasado, pero no por malas prácticas, ejemplificó el legislador.

Los ex mandatarios municipales se encuentra en el ojo del huracán y se les sugiere que lo antes posible comprueben estas irregularidades, ya sea regresando el dinero o explicando a detalle en qué gastaron esos millones del presupuesto.

La comandante Lety, no está muy limpia que digamos, ha incurrido en acciones desleales y está pendiente a quienes en su momento dañó y molestó, por lo que mejor se les recomienda haga todas las aclaraciones que le soliciten y se vaya a descansar un buen tiempo, pues creo, que en el PAN, por el momento no la necesitan.

El junior de Carlos Canturrosas, es otro politiquillo convenenciero y traidor a su partido, el PAN, que no debería asomar mucho la cabeza y corregir las irregularidades de su cuenta pública, sino quiere enfrentar proceso penal, pues ya no está su padre, el gran político parmista para que lo defienda, de sus tarugadas.

Los dos ex alcaldes, sus tesoreros y ex síndicos tienen un plazo de 15 días para precisar las observaciones realizadas por la ASE, sino, en su contra iniciarán los procedimientos legales correspondientes que, de no cumplir, los podría llevar a la privación de la libertad.

Para ellos no es el tiempo de hacer política, es el momento de corregir sus graves errores y dedicarse a otras actividades, pues ya tuvieron su oportunidad de servirle a la gente y lo hicieron muy mal, al satisfacer sólo sus intereses y no atender las demandas ciudadanas.

Ellos y otros ex funcionarios públicos deben entender que a Tamaulipas, el brazo de la justicia ha llegado y está actuando fuerte para combatir la corrupción e impunidad y seguramente procederá en contra de todos aquellos ex servidores públicos, tanto ex funcionarios estatales y municipales, así como ex diputados, que cometieron irregularidades en el desempeño de sus funciones.

También son víctimas del miedo varios ex legisladores, una vez que la actual Legislatura del Estado, investiga y entregará información a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, sobre la Legislatura que autorizó la venta de las mil 600 hectáreas del puerto de Altamira a un particular.

La aprobación de la enajenación de dicho predio, podría llevar a la cárcel a ex diputados, pues el legislador García González, advirtió que seguramente a quienes se les tenga que abrir una averiguación se les abrirá.

Por ello no descarte que pronto sean citados a declarar varios ex legisladores y ex funcionarios estatales, a quienes de resultarles responsabilidad les iniciarán proceso penal en su contra y podrían ir hasta la cárcel.

Por eso decimos que hay miedo y nerviosismo entre muchos políticos, quienes de resultárseles responsabilidad deberán enfrentar las consecuencias legales.

