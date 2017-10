Atento el PRI en proceso de ex mandatario tamaulipeco

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Partido Revolucionario Institucional estará atento del proceso jurídico que enfrenta el ex gobernador Eugenio Hernández Flores con la justicia de Tamaulipas, afirmó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Sergio Guajardo Maldonado quien sostuvo que, al igual que miles de tamaulipecos, espera que el asunto jurídico se desarrolle en estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos.

“Nos hemos enterado de la situación jurídica del ingeniero Eugenio Hernández Flores. Nosotros como partido no podemos prejuzgar. Les corresponde a las autoridades competentes resolver; estaremos atentos del proceso que se lleve en este asunto, exigiendo sea en estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos; esperamos que sea la justicia y la verdad la que impere en este proceso legal por el cual atraviesa el ex gobernador”, señaló.

El dirigente estatal dijo que mediante los medios de comunicación se enteró del auto de formal prisión del ex mandatario estatal, reitero, que el Partido Revolucionario Institucional estará al pendiente del proceso que se le sigue, exigiendo sea apegado a derecho y que no se antepongan intereses politicos, personales, ni partidistas. Por último, Guajardo Maldonado, mencionó que al margen de la detención del ex mandatario, los priistas en la entidad trabajan en la construcción del triunfo electoral de 2018.