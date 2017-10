Recibe municipio de Matamoros observaciones de la ASE

Corresponden a un quebranto por mil 371 millones de pesos en la pasada administración de la ex alcaldesa Leticia Salazar, mismas que fueron turnadas a la Contraloría municipal

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Jueves 12 de Octubre del 2017 a las 16:16

El presidente municipal de Matamoros, Jesús de la Garza aseveró que ya recibieron las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado, a la Administración de la ex alcaldesa Norma Leticia Salazar Vázquez

Matamoros, Tamaulipas.- El presidente municipal de Matamoros, Jesús de la Garza aseveró que ya recibieron las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado, a la Administración de la ex alcaldesa Norma Leticia Salazar Vázquez, mismas que fueron turnadas a la Contraloría municipal.



Estas observaciones corresponden a los años 2014, 2015 y 2016 las cuales tendrán que ser aclaradas por la autoridad competente de la pasada Administración; se trata de un quebranto por mil 371 millones de pesos en un total de 14 observaciones.



En este sentido, el edil explicó que estas observaciones hay que solventarlas, si no está a entera satisfacción de la autoridad auditiva, por lo que serán ellos quienes deberán tomar cartas en el asunto y definir como está tipificada esa falta.



Subrayó que por el momento solo se trata de observaciones y hay un tiempo perentorio que dijo desconocer para que se hagan las aclaraciones pertinentes y solventar.



Jesús de la Garza comentó que al solventar no solo se trata de comprobar sino justificar, en este caso el quebranto de mil 371 millones de pesos, es decir, que tiene que haber una razón por el ejercicio de esos recursos.



Asimismo, señaló desconocer si esos recursos eran federales o recursos propios del Municipio y aclaró que ya la contralora del Municipio debió haber cumplido con notificarles de éstas observaciones a las autoridades municipales de ese entonces y que encabezó Norma Leticia Salazar Vázquez.







